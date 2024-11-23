Хто найімовірніше отруїв Ющенка: розвідка США нарешті розсекретила документ

Не секрет, що Віктор Ющенко у 2004 році зазнав майже смертельного отруєння.

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В Штатах опублікували документ, в якому розповідається про отруєння експрезидента / коллаж: Главред, фото: facebook.com/president.ukraine

Про що розповіли в розвідці:

Путінський режим вбиває політичних опонентів диктатора Росії за кордоном

Російська розвідка, за даними його соратників, ввела хімічний діоксин у їжу Ющенка

Сьогодні стало відомо, що розвідка Сполучених Штатів розсекретила документ про убивства за кордоном політичних опонентів диктатора Росії Володимира Путіна. Серед цілей путінського режиму згадуються критики його уряду, міжнародні діячі та лідери, які підтримують Україну у війні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документ розвідки США.

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Документ також містить згадку про те, що соратники Ющенка вважають РФ винною в отруєнні, зважаючи на застосований діоксин.

"... політичні та опозиційні лідери в ключових колишніх радянських республіках, які вважаються загрозою. Яскравим прикладом є колишній президент України Віктор Ющенко, який у 2004 році зазнав майже смертельного отруєння. Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка ввела хімічний діоксин у його їжу, коли він був кандидатом у президенти, що виступав за інтеграцію України із Заходом", - йдеться в повідомленні.

Главред також розповідав більше деталей, як Путін вбивав своїх супротивників.

У опублікованому документі Штатів описуються резонансні злочини, пов’язані з діяльністю російських спецслужб за кордоном. Основний акцент ставиться на отруєнні політичних опонентів та інших форм замахів на життя критиків путінського режиму.

"Такі дії показують тактику використання хімічної зброї та інших методів для усунення цілей, навіть якщо вони перебувають за кордоном. РФ робить це з метою залякування та зміцнення впливу. Такі випадки висвітлюють систематичну агресію з боку Росії проти інакодумців і політичних опонентів", - йдеться в матеріалі.

Інші злочини режиму Кремля

Ймовірно, РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник". Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не виключають - найближчими днями Росія може провести додаткові випробувальні пуски таких самих або аналогічних балістичних ракет, щоб домогтися того самого риторичного ефекту.

Не так давно агресивний режим Росії втягнув у війну КНДР. Аналітики здивували, як Путін подякував корейцям за участь у війні. Виявилось, що в обмін на військову допомогу Кремль постачає КНДР нафту, попри санкції ООН. А також КНДР також, ймовірно, отримала від Росії системи ППО або гарматні установки.

Окрім цього, Путін поставив нову мету на фронті. Кремль дав наказ завершити наступ і виконати завдання із захоплення Куп'янськ-Вузлового до Нового року, проте не все пішло в планах ворога по маслу.

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Хто такий Віктор Ющенко? Віктор Ющенко - український політик і державний діяч, банкір. 3-й Президент України (23 січня 2005 - 25 лютого 2010). Сьомий прем'єр-міністр України (1999-2001). Народний депутат України V скликання (2002-2005), засновник і Голова Ради Інституту Президента Віктора Ющенка "Стратегічні ініціативи". Третій голова Національного банку України (1993-2000), виконувач обов'язків Голови Національного Банку України (27 січня 1997-5 лютого 1997), лідер Помаранчевої революції, повідомляє Вікіпедія.

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