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Звільнення Маріуполя та Криму: генерал США спрогнозував терміни контрнаступу ЗСУ

12 листопада 2022, 22:34

Ослаблена оборона РФ дозволить почати контрнаступ "лівому крилу" ЗСУ, вважає Бен Ходжес.

Ходжес ВСУ
Бен Ходжес вірить у нові успіхи ЗСУ / Колаж Посольство США в Україні, УНІАН

Звільнення Херсону відкриває можливості щодо застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS по позиціях окупантів РФ на підступах до Криму.

Про це колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес пише у своєму Twitter.

"Підступи до Криму в межах досяжності (HIMARS, - ред")", - пише він.

Американський генерал переконаний в тому, що це послабить російську оборону, що дасть можливість "лівому крилу" контрнаступу ЗСУ вже до січня звільнити Маріуполь і Мелітополь.

"Потім починається вирішальний етап кампанії... звільнення Криму", - пише він.

Ходжес також додав, що застосування ракет ATACMS матиме негайний позитивний ефект проти російських баз у Криму.

Звільнення Маріуполя та Криму: генерал США спрогнозував терміни контрнаступу ЗСУ
/ @general_ben

Визволення Херсонщини

Нагадаємо, Збройні сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнено 41 населений пункт на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв.км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

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