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Горять будинки, є загиблі та поранені: РФ вдарила по приватному сектору на Харківщині

Ангеліна Підвисоцька
8 вересня 2024, 18:52
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Російські окупанти вдарили по приватному сектору в місті Дергачі в Харківській області.
вибух, Харків
Росіяни вдарили по приватному сектору в Дергачах на Харківщині / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

Російські окупанти безжально атакували Харківську область. Вони обстріляли місто Дергачі в Харківському районі. Про це заявив голова ОДА Олег Синєгубов.

Ворог влучив у приватний сектор. Унаслідок удару одразу загорілися будинки.

"За попередніми даними, чотири людини постраждали", - написав він.

відео дня

Згодом Синєгубов уточнив дані та зазначив, що внаслідок удару загинула 76-річна жінка. Кількість поранених зросла до 10. Слід зазначити, що кількість жертв і постраждалих може збільшитися.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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Раніше повідомлялося, що в Харкові зафіксовано 10 прильотів РФ. Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, станом на зараз уже 28 поранених. Деталями трагедії поділився голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Ворог ударив по Палацу спорту, також атаковано торговий центр у Салтівському районі та територію біля Гідропарку в Київському районі.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський жорстко відреагував на обстріл Харкова. Президент наголосив на важливості залучення світових лідерів для зупинки російського ракетно-бомбового терору території України.

Пізніше з'явилося відео з моментом удару по Харкову. У Харкові збільшилася кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів.

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