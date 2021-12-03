Google назвав Софію Київську "штабом Талібану"

Софія Київська "стала ""штабом Талібану" / соцмережі

Компанія Google відправила лист в Національний заповідник "Софія Київська", розташований в Києві і в графі "адресат" вказала "штаб Талібану"

У паперовому конверті, який, до слова, прийшов за адресою заповідника на вулиці Володимирській, було спеціальне посилання і код підтвердження для отримання доступу до сервісів Google для бізнесу, визначеного як "штаб Талібану".

"Чесно, тільки до вчених і бухгалтерії не заглянув. Сам іноді в чомусь їх підозрюю", написав перший заступник директора заповідника Вадим Кириленко на своїй сторінці в Facebook, та іронічно зазначив, що півдня шукав на території заповідника вказаний в адресі штаб, але так його і не знайшов.

Нагадаємо, раніше міжнародний онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar потрапив в епіцентр скандалу після того, як в мережі з'явилася реклама перевезень пасажирів з картою без Криму в складі України. У компанії говорять про помилку, і з'ясовують, звідки взялася реклама.

Також раніше компанія JBL Ukraine у липні опублікувала опитування, в якому карта України була не тільки без окупованого Росією Криму, але і без захоплених окремих районів Донецької та Луганської областей. Пізніше в JBL вибачилися і заявили про проведення службового розслідування.