УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Google назвав Софію Київську "штабом Талібану"

3 грудня 2021, 21:04

Компанія направила в заповідник лист.

false
Софія Київська "стала ""штабом Талібану" / соцмережі

Компанія Google відправила лист в Національний заповідник "Софія Київська", розташований в Києві і в графі "адресат" вказала "штаб Талібану"

У паперовому конверті, який, до слова, прийшов за адресою заповідника на вулиці Володимирській, було спеціальне посилання і код підтвердження для отримання доступу до сервісів Google для бізнесу, визначеного як "штаб Талібану".

"Чесно, тільки до вчених і бухгалтерії не заглянув. Сам іноді в чомусь їх підозрюю", написав перший заступник директора заповідника Вадим Кириленко на своїй сторінці в Facebook, та іронічно зазначив, що півдня шукав на території заповідника вказаний в адресі штаб, але так його і не знайшов.

Нагадаємо, раніше міжнародний онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar потрапив в епіцентр скандалу після того, як в мережі з'явилася реклама перевезень пасажирів з картою без Криму в складі України. У компанії говорять про помилку, і з'ясовують, звідки взялася реклама.

Також раніше компанія JBL Ukraine у липні опублікувала опитування, в якому карта України була не тільки без окупованого Росією Криму, але і без захоплених окремих районів Донецької та Луганської областей. Пізніше в JBL вибачилися і заявили про проведення службового розслідування.

viber
Талібан Google новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Google назвав Софію Київську "штабом Талібану"». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Не здумайте викидати: де можна використовувати лушпиння цибулі, яєчну шкаралупу і бананову шкіркуНе здумайте викидати: де можна використовувати лушпиння цибулі, яєчну шкаралупу і бананову шкірку Прикмети на 30 листопада: що не можна робити в день святого Григорія і як не потрапити в бідуПрикмети на 30 листопада: що не можна робити в день святого Григорія і як не потрапити в біду Готуємо ідеальний омлет: як його зробити не тільки смачним, але й пишнимГотуємо ідеальний омлет: як його зробити не тільки смачним, але й пишним Україну атакують люті морози до -19°: коли чекати удару холодуУкраїну атакують люті морози до -19°: коли чекати удару холоду Найсмачніша гречка за 2 хвилини: дуже простий рецептНайсмачніша гречка за 2 хвилини: дуже простий рецепт
21:50

Які варіанти сніданків найкращі для схуднення - відповідь дієтолога

21:48

Прикмети на 4 грудня: що не можна робити на Введення в Храм Пресвятої БогородиціВідео

21:37

"Голодна туса: наслідки": іменинника Заліско госпіталізувалиВідео

21:16

"У ворога нуль шансів на перемогу": Данілов пригрозив РФ ударом у разі вторгнення в УкраїнуВідео

21:04

Google назвав Софію Київську "штабом Талібану"

Реклама
20:36

Ціни зростуть на 15%: експерти розповіли, які продукти в Україні краще купувати негайно

20:25

Як кава впливає на зір людини - відповідь вчених

20:21

На Хмельниччині водій побив пішоходів, яких ледь не збив на "зебрі", і зажадав 100 доларівВідео

20:10

Контрудар ЗСУ з Bayraktar на Донбасі: Путін у діалозі з Ердоганом вибухнув вимогами до КиєваВідео

20:05

"З ножем у горла вимагав інтиму": на Одещині виправдали жінку, яка вбила нападника

20:03

Беззмінна ведуча ТСН заворожила фанатів ідеальними формами в бікіні

20:03

День Катерини: традиції і заборони, магія дня і молитва

19:55

У школі під Києвом 8 учениць отруїлися антисептиком, який знайшли на сміттєзвалищіВідео

19:39

Путіну буде важко йти проти України: Байден готується протистояти російській агресіїВідео

19:39

У Зеленського розповіли, чому "держпереворот" не трапився

19:20

Нагадування скривдженим "патріотам"Погляд

19:17

Шантаж Путіна через ПП-2 і газова кризу у Європі: у Нафтогазі пояснили, як захистити УкраїнуВідео

19:17

Гороскоп на завтра 4 грудня 2021: Близнюкам – ризик травм, Тільцям – небезпечні спокуси, Водоліям - обманВідео

19:13

Новий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачу

18:57

Антивакцинатор, який важко переніс "ковід" і втратив через нього дружину, закликав світ до щепленняВідео

Реклама
18:51

Київські житлові комплекси стали переможцями престижної європейської премії European Property Awards 2021-2022 новости компании

18:11

Дніпропетровщина однією з перших прийняла бюджет-2022: третина коштів піде на "Велике будівництво"

18:09

Чи чекати морозів під -40º: українців попередили про погодний феноменВідео

18:00

Каменських здивувала жаркими танцями в спортивному костюмі з пір'ям і глибоким декольте

17:47

"Ворог атакує - ми наносимо контрудар": Резніков заявив про страх в "ЛДНР" через Bayraktar на ДонбасіВідео

17:41

"Каральні заходи" проти РФ: Київ закликав ФРН виставити Путіну "каталог санкцій"Відео

17:36

У Києві чоловік прострілив ногу робітнику за неякісний ремонт

17:32

Нестандартний балет від Кухар і Стоянова та фотошоп для DOROFEEVA: яким буде новий випуск шоу Вечірній Квартал

17:18

У Харкові чоловік переодягнувся в жебрака і бив людей, які не дали йому милостинюВідео

16:58

Українкам можуть загрожувати проблеми з пенсіями: названа причина і спосіб вирішенняВідео

16:49

Вітчизняне не в фаворі: яку музику слухали українці у 2021 році

16:49

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в сонячне затемнення 4 грудняВідео

16:30

Експерти пояснили зв'язок між падінням цін на руду і металургійним ринком в УкраїніВідео

16:28

США назвали Росію єдиною країною, яка скупчує війська біля кордонів для шантажу сусідівВідео

16:23

Під Львовом загорівся костел, стовп диму видно за кілометриВідео

16:23

Блокада подорожчання популярних продуктів: у Раді пропонують повернути держконтроль над цінамиВідео

16:16

Памперси та синтезатор для Зеленського: Гончаренко і Лерос позмагалися у дотепності в РадіВідео

15:59

Вступ України до НАТО: Кулеба різко відповів на нахабний ультиматум КремляВідео

15:57

Найсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилиниВідео

15:41

Жодна машина не пропустила "швидку": у Слов'янську лікарі не змогли врятувати 3-річну дитину

Реклама
15:39

У Путіна висунули Байдену ультиматум через Україну і НАТОВідео

15:12

Готовність ЗСУ та підтримка Заходу: Україна завдасть контрудару у разі атаки з кордону БілорусіВідео

14:56

Сім'я 6-річної Мирослави Третяк залишилася без компенсації: "не довели бездіяльність держави"

14:56

Українцям різко накрутили тариф на газ: кому доведеться розщедритисяВідео

14:48

Принесуть біду і навіть смерть: ніколи не даруйте ці речі на Новий рік 2022Відео

14:47

В Італії знайшли мертвою українку – сиротами лишилися двоє дітей

14:44

Гороскоп на грудень-2021: Водолій закінчить рік на мажорній ноті, а Близнюкам доведеться тугоВідео

14:42

Померла Ніна Ургант - радянська актриса, зірка фільмів Білоруський вокзал і Я родом з дитинства

14:29

Сонячне затемнення 4 грудня 2021: кому зі знаків зодіаку воно принесе позитивні зміни та удачу

14:28

Арестович розповів про плани щодо мобілізації: є 150 тисяч підготовленого резерву

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти