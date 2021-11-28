Фонтан з нечистот в 30 метрів: у Херсоні сталася масштабна аварія

У Херсоні сталася масштабна аварія на колекторі. В результаті найбільше постраждало 5 будинків приватного сектора.

Як передає Сьогодні, ввечері через прорив труби з землі забив фонтан у 30 метрів. Найбільше постраждали 5 будинків приватного сектора.

"Напором і каналізаційними водами залило будівлі зверху вниз нечистотами", - йдеться в повідомленні.

Людей стали масово відселяти. А влада міста підготувала 3 кімнати для 12 осіб, майно яких найбільше постраждало.

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"У людей зіпсовані всі речі, з підвалів відкачують фекалії. З ночі тут працюють працівники водоканалу. Місцева влада приєдналася", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в неділю ввечері, 11 липня, у Києві на мосту імені Євгена Патона стався прорив труби. З середини мосту струмував водоспад. Пошкодження тепломережі було виявлено під час гідравлічних випробувань.

Також раніше Главред писав про те, що в Києві біля станції метро Берестейська частково обрушився шляхопровід і впав на автомобіль.