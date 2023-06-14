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Після майже 7 років ув'язнення РФ повернула політв'язня Андрія Затхея

Ангеліна Підвисоцька
14 червня 2023, 23:10 оновлено 14 червня, 23:13
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Андрій Затхей звинувачувався нібито в "підготовці терактів" на території анексованого Криму.
Андрій Затхей
Політв'язень Андрій Затхей повернувся в Україну через понад 6 років ув'язнення в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Суспільне

Путінські підлеглі майже 7 років тримали у своєму полоні політв'язня Андрія Захтея. 14 червня він нарешті повернувся додому. Відео зустрічі з його 7-річною донькою вже розлетілося в Мережі.

Захтея передали через російсько-латвійський кордон, а пізніше зустрілися делегація Посольства України в Латвії.

Варто відзначити, що Затхея заарештували, коли доньці було 7 місяців, а зараз їй вже 7 років.

відео дня
Після майже 7 років ув'язнення РФ повернула політв'язня Андрія Затхея
Політв'язень Андрій Затхей повернувся в Україну через понад 6 років ув'язнення в РФ / фото: Суспільне

Дивіться відео про зустріч Андрія Затхея з дочкою:

Андрій Затхей
Андрій Затхей повернувся після понад 6 років ув'язнення в РФ / фото: скріншот

У чому звинувачували Андрія Затхея

Андрія Затхея затримали в серпні 2016 року в анексованому Криму. Тоді в ФСБ стверджували, що Затхей нібито є українським десантником, який "готував теракти" на окупованому півострові.

Чоловіка тримали під вартою в московському СІЗО, після чого повернули до Криму. Разом з Затхеєм звинувачувався і Євген Панов. Їх звинувачували в підготовці до "підриву" об'єктів туристичної та соціальної інфраструктури Криму.

Андрій Затхей підписав досудову угоду зі слідством, після чого його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму. Також його зобов'язали виплатити штраф у розмірі 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Варто відзначити, що українська влада заперечувала всі звинувачення, які були адресовані Затхею.

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