"Це буде на користь РФ": аналітик назвав помилку, якої не повинна припуститися Україна

Україна повинна правильно використати 2024 рік. Якщо вона зробить конкретні кроки, то може добитися успіхів наступного року.

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Американський військовий аналітик назвав помилку, якої не повинна припуститися Україна/ колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Україна не повинна допустити, щоб війна заморозилася у такому стані, у якому вона перебуває зараз. Якщо бойові дії завершаться в умовах, які схожі на нинішню ситуацію, коли частина території нашої держави залишається окупованою, то країна-агресорка Росія використає цей період для переозброєння.

Такий стан речей призведе до подальшого продовження війни. Цей період буде переважно на користь Росії, а не України. Таку думку висловив провідний науковий співробітник Центру військово-морського аналізу США та Фонду Карнегі Майкл Кофман, повідомляє NV.

"Цей період буде переважно на користь РФ, а не України. Тому що Україна залежить від західної підтримки, а західна підтримка запізнювалася весь цей час. І тоді чого можна очікувати, якщо буде умовне перемир’я? Захід вважатиме, що питання заморожене", - зазначив аналітик. відео дня

Водночас він наголосив, що Україна може спільно із Заходом вирішити існуючі проблеми, і це у подальшому допоможе українцям здобути військові успіхи у 2024 році. На думку аналітика, головне, що потрібно Україні зробити наступного року – це працювати над відновленням свого військового потенціалу, виробництвом озброєння тощо.

"Якщо це буде рік для відновлення військового потенціалу, мобілізації суспільства, налагодження серійного виробництва озброєнь в Україні, розв’язання проблем із резервами та навчанням, тоді Україна має можливість досягнення військової переваги для успіхів на полі бою", - сказав Кофман.

Він висловив думку, що для України є ключовим викликом зміна стратегії та знаходження нового підходу військових дій на наступний рік і на 2025 рік. За його словами, над зміною такої стратегії краще працювати спільно із Заходом. При цьому захід повинен забезпечити Україну підтримкою та ресурсами. За його словами, зараз помітні певні проблеми у єдності зусиль, і це теж потрібно вирішити.

Водночас Кофман зазначив, що для країни-агресорки Росії уже не вдасться досягти цілей, які у неї були на початку війни, і не вдасться навіть захопити Донбас.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що на Заході заговорили про "мирні" переговори між Україною та РФ. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час спільної зі своїм австрійським колегою пресконференції заявив, що настав час для "мирних" переговорів у війні в Україні. На його думку, ситуації на фронті стала статичною, війна зайшла у фазу "заморозки", тому настав час для "мирного" рішення.

Нагадаємо, у розвідці попередили про плани Путіна. Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко зазначив, що українсько-російська війна увійшла в критичний період після того, як плани Володимира Путіна щодо захоплення України "за три дні" провалилися. Тепер від виваженої оцінки намірів противника залежить багато.

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ почали третю хвилю штурму в районі Авдіївки. У районі Авдіївки Донецької області зростають втрати російських загарбників у живій силі та бронетехніці, розповів командувач ОСГВ Олександр Тарнавський.

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