"Це абсолютно справедливо": Зеленський анонсував нові удари по РФ

Під атакою будуть російські об'єкти, які РФ використовує для терору українців.

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Україна продовжить бити по РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Україна продовжить завдавати ударів по території Росії. Під ударом опиняться російські військові об'єкти, які РФ використовує для терору проти українців. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Він додав, що такі удари будуть завдаватися в більшій мірі українськими ракетами та дронами.

"Наш захист абсолютно справедливий. Дякую всім у світі, хто підтримує Україну в цьому, і підтримує, зокрема, необхідність збільшувати видатки на оборону європейських країн, на оновлення і технологізацію арсеналів у Європі. І дякую всім, хто забезпечує збільшення тиску на Росію за війну", - сказав Зеленський. відео дня

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

Україна продовжить бити по РФ / фото: скріншот

Удари по РФ - останні новини

У ніч на 25 листопада українські ракетні війська атакували аеродром тактичної авіації "Курськ-Східний" американськими ракетами ATACMS.

Радник Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Україна використовувала надані США балістичні ракети ATACMS для ударів по цілях у Курській області Росії.

Пізніше в НАТО заявили, що позиція керівництва Альянсу щодо обмежень на використання західної зброї для атак по території Росії залишається незмінною. У НАТО вважають, що Україна має право на це.

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