"Це абсолютно справедливо": Зеленський анонсував нові удари по РФ

Україна продовжить завдавати ударів по території Росії. Під ударом опиняться російські військові об'єкти, які РФ використовує для терору проти українців. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Він додав, що такі удари будуть завдаватися в більшій мірі українськими ракетами та дронами.
"Наш захист абсолютно справедливий. Дякую всім у світі, хто підтримує Україну в цьому, і підтримує, зокрема, необхідність збільшувати видатки на оборону європейських країн, на оновлення і технологізацію арсеналів у Європі. І дякую всім, хто забезпечує збільшення тиску на Росію за війну", - сказав Зеленський.відео дня
Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:
Удари по РФ - останні новини
У ніч на 25 листопада українські ракетні війська атакували аеродром тактичної авіації "Курськ-Східний" американськими ракетами ATACMS.
Радник Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Україна використовувала надані США балістичні ракети ATACMS для ударів по цілях у Курській області Росії.
Пізніше в НАТО заявили, що позиція керівництва Альянсу щодо обмежень на використання західної зброї для атак по території Росії залишається незмінною. У НАТО вважають, що Україна має право на це.
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