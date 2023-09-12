"Ці обмеження неприйнятні": Зеленський ветував законопроєкт про електронні декларації

Глава держави наголосив, що декларації мають бути відкритими зараз, а не через рік.

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Зеленський ветував законопроект про електронні декларації/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт, який зберігав обмеження щодо електронного декларування.

Він наголосив, що декларації повинні бути відкритими, і це має бути вже зараз, а не через рік. Про таке рішення глава держави повідомив у відеозверненні, яке було оприлюднене вранці у вівторок, 12 вересня.

"Вето. Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати", – заявив президент України. відео дня

Він додав, що потрібно, щоб за цей закон нардепи проголосували з цією головною правкою, і бажано якомога швидше.

Зеленський ветував законопроєкт про електронні декларації/ скрін

Дивіться відео із заявою Зеленського про накладання вето на законопроєкт про електронні декларації:

Повернення електронного декларування

Нагадаємо, в Україні призупинили обов'язкове е-декларування через ризики для держслужбовців у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.

У липні 2023 року стало відомо про те, що Рада зробила крок до відновлення е-декларування. Ярослав Юрчишин переконував, що вказаний законопроект не містить "дірок" і ризиків для військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що Рада повернула електронне декларування, але є великий підступ. За повернення обов’язкового електронного декларування доходів під час засідання 5 вересня проголосували 329 народних депутатів. Проте народні депутати проголосували за закриття реєстру ще на один рік.

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