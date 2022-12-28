Російські загарбники повинні розуміти, що їм теж "прилетить", тоді вони зменшать інтенсивність своїх ударів або зовсім припинять атаки.

Експерт назвав спосіб зупинити удари РФ по енергосистемі України/ УНІАН, Главред, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія зупинить або зменшить свої удари по енергосистемі України, якщо наша держава битиме у відповідь по російських енергооб’єктах.

Якщо ворог розумітиме, що йому теж "прилетить", він добре подумає перед тим, як атакувати українську енергосистему. Про це сказав президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар в інтерв’ю Главреду.

"Ми поки що не маємо "довгої руки", яка б вражала російські енергосистеми до Уралу. Тому питання не лише в отриманні надійних засобів ППО, а й можливості завдавати ударів по інфраструктурі ворога", – зазначає він.

Такі удари матимуть значення і з військової точки зору, адже енергетична система РФ працює, зокрема, і на забезпечення ведення війни російськими окупантами.

"Адже ми розуміємо, що це забезпечує роботу фабрик, заводів ВПК, де роблять нові ракети і снаряди, якими гатять по Україні. А завдаючи ударів по інфраструктурі, що живить агресію ворога, ми досягаємо і воєнного успіху. На жаль, наші західні друзі туго усвідомлюють, що нам потрібен не лише "щит". Бо щит, позбавлений меча, рано чи пізно буде зруйнований", – сказав Гончар.

Раніше Гончар зазначав, що у майбутньому році менш або більш довготривалі відключення світла будуть зберігатися. У 2023 році українським енергетикам доводеться використовувати тільки тимчасові схеми для того, щоб забезпечити жителів країни електрикою, говорить експерт.

Також експерт наголошував, що відновлення функціонування енергосистеми України у звичайному режимі зараз неможливе. Для робіт необхідне важке обладнання – трансформатори високого вольтажу, яких ніде взяти, розповів Михайло Гончар.

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