УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Дніпропетровщина використовує кожну годину, аби укріпити оборону області, - ОДА

2 березня 2022, 11:03

Очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко закликав керівників районів та підприємств не будувати самовільно блокпости та не перегороджувати траси й вулиці.

Збройні Сили України використовують кожну годину, аби укріпити оборону області. Наразі в регіоні немає жодного російського солдата чи ДРГ, ситуація стабільна і контрольована, повідомляє Дніпропетровська ОДА.

"Самовільно не будуйте блокпости. Не перегороджуйте траси, вулиці. Це зашкоджує життєдіяльності міст. Нам треба вивозити мусор, забезпечувати продуктами магазини, ліками – аптеки. Затримка будь-якого транспорту неприпустима. Усі дії обов’язково узгоджуйте зі штабом оборони", – звернувся до жителів Валентин Резніченко.

В області працюють транспорт, лікарні, магазини. Діє система оповіщення. З 20:00 до 6:00 на Дніпропетровщині введена комендантська година. З метою безпеки у цей час заборонено виходити на вулицю та в громадські місця без спеціальних перепусток.

Також заборонено знімати на фото та відео блокпости, дислокацію та пересування військової техніки. В ОДА попередили, що це стратегічна інформація, яку не можна розголошувати.

"Дякую всім громадянам області за дотримання дисципліни. Якщо є така можливість, залишайтеся вдома. Почувши сирену, не зволікайте: відразу в укриття. Це ваша безпека", – додав очільник області.

viber
новини Дніпра війна в Україні вторгнення Росії
Зараз ви переглядаєте новину «Дніпропетровщина використовує кожну годину, аби укріпити оборону області, - ОДА». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Росія погрожує падінням 500-тонної МКС на мирних жителів США та ЄвропиРосія погрожує падінням 500-тонної МКС на мирних жителів США та Європи Путіна витягнуть із бункера і розмажуть асфальтовим катком, краще буде, якщо це зроблять самі росіяниПутіна витягнуть із бункера і розмажуть асфальтовим катком, краще буде, якщо це зроблять самі росіяни "Шоу і постановка": військовий експерт пояснив, навіщо РФ були потрібні переговори на річці Прип'ять"Шоу і постановка": військовий експерт пояснив, навіщо РФ були потрібні переговори на річці Прип'ять Переговори України та РФ відбудуться на білорусько-українському кордоніПереговори України та РФ відбудуться на білорусько-українському кордоні Путін вирішив брати Україну за будь-яких умов: як не довести себе до нервового виснаженняПутін вирішив брати Україну за будь-яких умов: як не довести себе до нервового виснаження

Останні новини

15:36

Під Києвом українські ППО знищили два російські винищувачі

15:24

Подзвонив мамі і розплакався: під Миколаєвом боєць РФ здався в полон

15:22

Від початку вторгнення Росії в Україну загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників

15:18

836 тисяч біженців виїхали з України через російську агресію-дані ООН

14:52

ЗСУ громить загарбника за наведеннями українців: в СБУ розповіли, як передати інформацію про ворога

Реклама
14:47

"Зупиніть війну": Віра Брежнєва із закликом звернулася до росіян

14:23

ЄС відключив від SWIFT російські банки і забороняє передавати в Росію банкноти євро

14:14

Росія почала бити по Україні "Іскандерами"

14:10

"Світе, дивися: ми б'ємося за мир і у ваших країнах": Зеленська опублікувала емоційне зверненняВідео

14:04

Крилата ракета влучила в будівлю міськради в Харкові

13:55

Агресори вдарили ракетами по телевежі в ЛисичанськуВідео

13:49

"Залізна завіса" все більше опускається над агресором, РФ практично оголосила дефолт - Шмигаль

13:33

Лавров пригрозив світу ядерною війною

13:26

Площу Свободи в Харкові бомбили ракетами Калібр, які є тільки у Росії

13:16

Окупанти РФ сповільнили наступ в Україні - Арестович

13:06

Коли відбудуться нові переговори України та Росії - поки невідомо - Кулеба

12:37

88% українців вірять, що Україна відіб'є російську агресію - опитування

12:32

У Львові будуть мобілізовувати чоловіків з інших областей

12:31

"Київ стояв і стоятиме": Кличко закликав не вірити фейкам і не втрачати витримкуВідео

12:30

Підтримка вступу України до ЄС і НАТО досягла історичного максимуму - соцопитування

Реклама
12:15

У Бучі зібралося кладовище російської техніки

12:08

"Готуємо коктейлі, зброю і боремося": жителі Конотопа послали загарбників у відомому напрямку

12:08

Загнаний у кут щур, або Шість сценаріїв, за якими далі може діяти ПутінПогляд

12:04

Кремль хоче зробити Януковича "президентом України" - ЗМІ

12:02

5 країн пропускатимуть український транспорт з гуманітарною та військовою допомогою без міжнародних дозволів

12:01

Wizz Air безкоштовно надасть 100 тисяч квитків для біженців з України

11:59

У Миколаєві висадився ворожий десант: у місті екстрено ввели комендантську годинуВідео

11:53

Делегація РФ сьогодні ввечері чекатиме на перемовників від України — Кремль

11:48

Окупант несе колосальні втрати на Сумщині: ЗСУ відзвітували про знищення ворога

11:43

80% українців готові захищати цілісність України зі зброєю в руках - опитування

11:39

Атака на Харків: Росія застосувала фугасні бомби

11:24

Російські війська прямують до Енергодару: все місто вийшло, щоб не пропустити окупантівВідео

11:06

Вторгнення Росії в Україну: Зеленський назвав жахливі результати для окупантівВідео

11:03

Дніпропетровщина використовує кожну годину, аби укріпити оборону області, - ОДА

10:57

"Тепер "іхтамнєт" точно": ЗСУ знищили ворожі танки на Сумщині

10:50

Путін вирішив брати Україну за будь-яких умов: як не довести себе до нервового виснаженняПогляд

10:32

Обстріл Житомира: жахливі кадри наслідківВідео

10:29

ЄС повинен розробити план з відновлення України на 100 млрд євро - прем'єр Польщі

10:18

Знищеної техніки окупанта стає все більше - губернатор ЧерніговаВідео

10:05

Окупанти обстріляли мирних жителів Ірпеня: зруйновано будинки, прорвано центральну газову магістраль

Реклама
09:56

"Ворог злякався прямого контакту з ЗСУ": окупантам все гірше вдається тримати боєздатність підрозділів

09:32

Канада може скасувати візи для біженців з України

09:30

Українці стали символом незламності - ЗеленськийВідео

09:25

Під Харковом окупанти кинули техніку і пустилися навтьоки

09:17

У Білорусь з України звозять трупи окупантів-чеченців: у Мозирі забиті всі морги

09:04

Путін спантеличив психіатрів і розвідку: у США намагаються оцінити душевний стан господаря Кремля

09:03

Російські окупанти розбомбили будівлі Нацполіції та СБУ в Харкові, горить університет КаразінаВідео

08:52

Хакери Anonymous зламали систему управління супутниками Роскосмосу

08:50

З Японії до України прибудуть 70 добровольців для допомоги ЗСУ

08:15

"Хочуть в цивільному повернутися додому": голодні окупанти грабують будинки і магазини секонд-хендуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти