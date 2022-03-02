Дніпропетровщина використовує кожну годину, аби укріпити оборону області, - ОДА

Очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко закликав керівників районів та підприємств не будувати самовільно блокпости та не перегороджувати траси й вулиці.

Збройні Сили України використовують кожну годину, аби укріпити оборону області. Наразі в регіоні немає жодного російського солдата чи ДРГ, ситуація стабільна і контрольована, повідомляє Дніпропетровська ОДА.

"Самовільно не будуйте блокпости. Не перегороджуйте траси, вулиці. Це зашкоджує життєдіяльності міст. Нам треба вивозити мусор, забезпечувати продуктами магазини, ліками – аптеки. Затримка будь-якого транспорту неприпустима. Усі дії обов’язково узгоджуйте зі штабом оборони", – звернувся до жителів Валентин Резніченко.

В області працюють транспорт, лікарні, магазини. Діє система оповіщення. З 20:00 до 6:00 на Дніпропетровщині введена комендантська година. З метою безпеки у цей час заборонено виходити на вулицю та в громадські місця без спеціальних перепусток.

Також заборонено знімати на фото та відео блокпости, дислокацію та пересування військової техніки. В ОДА попередили, що це стратегічна інформація, яку не можна розголошувати.

"Дякую всім громадянам області за дотримання дисципліни. Якщо є така можливість, залишайтеся вдома. Почувши сирену, не зволікайте: відразу в укриття. Це ваша безпека", – додав очільник області.