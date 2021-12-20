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Десяток яскравих фотолокацій та новорічна казка: село на Тернопільщині нарядили у гігантську гірлянду

20 грудня 2021, 14:28

Село Настасів на радість місцевим жителям нарядили в дев'ятикілометрову гірлянду, прикрасивши хати, дороги і колодязі.

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У селі Настасів з'явилося безліч локацій для любителів фотографуватися / Скріншот ТСН

У Тернопільської області у селі Настасів вирішили влаштувати справжнє новорічне свято. Село нарядили в дев'ятикілометрову гірлянду, якою прикрасили хати, хліва, сільськогосподарську техніку, колодязі та сільські дороги. Люди за десятки кілометрів приїжджають до села, щоб зануритися в атмосферу казки. Безліч локацій вже стали популярними для тих, хто любить фотографуватися.

У сюжеті ТСН розповіли про те, як звичайне село Настасів на Тернопільщині вирішили нарядити в гірлянди. Дев'ять кілометрів гірлянди перетворили село на справжню новорічну казку. Можна побачити, як яскраво світяться хати з хлівами, мерехтять ангели з колодязями, а сільські дороги, як великі магістралі, направляють до центру, де сяє різними вогниками новорічна ялинка і різдвяна шопка.

Найбільше вражає сільський новорічний декор. У містах ілюмінація розміщується на стовпах і деревах, а ось в селі вона опинилася на вантажівках і сільськогосподарській техніці. Таким чином, бульдозер ДТ-75, самоскид ГАЗ-52 і трактор Т-70 відтепер найпопулярніші в селі Настасів місця, де фотографуються люди.

Атмосферу дитинства і справжнього свята створюють ілюмінації і пампушечний будинок, де стовпилися люди, щоб покуштувати смачних пампушек.

"Дуже смачні. Видно, що це такі справжні господині їх пекли. Смакота", - зазначив один з місцевих жителів.

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Підкреслюється, що село вбрали за рахунок коштів громади та місцевого аграрного господарства. Подивитися на прикрашене село селяни запрошують гостей, урочиста атмосфера тут пануватиме до завершення Різдвяних свят.

"З інших районів і областей приїжджайте у Настасів. Буде цікаво, буде красиво, буде казково", - підкреслив Великоберезовицький селищний голова Андрій Галайко.

Нагадаємо, 11 грудня у Києві на Софійській площі запалили головну ялинку країни. З боку вулиці Володимирської з'явилася новорічна ілюмінація.

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