Десяток яскравих фотолокацій та новорічна казка: село на Тернопільщині нарядили у гігантську гірлянду

У селі Настасів з'явилося безліч локацій для любителів фотографуватися / Скріншот ТСН

У Тернопільської області у селі Настасів вирішили влаштувати справжнє новорічне свято. Село нарядили в дев'ятикілометрову гірлянду, якою прикрасили хати, хліва, сільськогосподарську техніку, колодязі та сільські дороги. Люди за десятки кілометрів приїжджають до села, щоб зануритися в атмосферу казки. Безліч локацій вже стали популярними для тих, хто любить фотографуватися.

У сюжеті ТСН розповіли про те, як звичайне село Настасів на Тернопільщині вирішили нарядити в гірлянди. Дев'ять кілометрів гірлянди перетворили село на справжню новорічну казку. Можна побачити, як яскраво світяться хати з хлівами, мерехтять ангели з колодязями, а сільські дороги, як великі магістралі, направляють до центру, де сяє різними вогниками новорічна ялинка і різдвяна шопка.

Найбільше вражає сільський новорічний декор. У містах ілюмінація розміщується на стовпах і деревах, а ось в селі вона опинилася на вантажівках і сільськогосподарській техніці. Таким чином, бульдозер ДТ-75, самоскид ГАЗ-52 і трактор Т-70 відтепер найпопулярніші в селі Настасів місця, де фотографуються люди.

Атмосферу дитинства і справжнього свята створюють ілюмінації і пампушечний будинок, де стовпилися люди, щоб покуштувати смачних пампушек.

"Дуже смачні. Видно, що це такі справжні господині їх пекли. Смакота", - зазначив один з місцевих жителів.

Реклама

Підкреслюється, що село вбрали за рахунок коштів громади та місцевого аграрного господарства. Подивитися на прикрашене село селяни запрошують гостей, урочиста атмосфера тут пануватиме до завершення Різдвяних свят.

"З інших районів і областей приїжджайте у Настасів. Буде цікаво, буде красиво, буде казково", - підкреслив Великоберезовицький селищний голова Андрій Галайко.

Нагадаємо, 11 грудня у Києві на Софійській площі запалили головну ялинку країни. З боку вулиці Володимирської з'явилася новорічна ілюмінація.

Главред рекомендує: