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Демографічна криза: після війни до України можуть приїхати іноземці: як їх розселять

Юрій Берендій
7 жовтня 2024, 02:03
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Експерт зазначає, що після війни Україні доведеться сконцентруватись на розвиток малих міст, щоб зменшити потік людей до мегаполісів.
Демографічна криза: після війни до України можуть приїхати іноземці: як їх розселять
Демографічна криза - після війни до України можуть приїхати іноземці / Колаж Главред, фото: УНІАН

Після закінчення війни цілком ймовірно, що в Україну на постійне проживання почнуть переїжджати іноземці з інших країн, оскільки міграційні процеси між державами завжди існували і продовжуватимуть існувати. Про те, як в майбутньому можуть розселяти іноземців, які приїдуть до України розповів в інтерв'ю Главреду розповів доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

За словами Гладуна, завжди відбувалася міграція людей, які осідали в різних країнах. Проблема полягає у масштабах цього процесу та в інтеграції новоприбулих. Це стосується питань освіти, культури та сприйняття України як країни для життя. Розселення — ще одне важливе питання.

"Для того, щоб не створювалися анклави, їх треба розпорошувати по території країни. Але хто потім контролюватиме їхнє переміщення, адже ми не можемо потім їм це заборонити?! Умовно кажучи, вони років за п'ять стануть громадянами України і почнуть їздити як завгодно країною і де завгодно жити. У нас зараз немає такої жорсткої прив'язки до місця проживання. Тому це доволі складна проблема, доволі дискусійна і ніхто зараз прямих рецептів не дасть", - вказує він.

Експерт зазначає, що можливо буде приймати людей невеликими групами з різних держав, але обсяги та потребу можна буде визначити лише після завершення війни. Важливо розуміти економічну структуру України, щоб оцінити, скільки нових мешканців буде потрібно.

Окремо стоїть питання щодо розселення, оскільки Росія продовжує становити загрозу, і доведеться вирішувати, чи створювати спеціальні зони на прикордонних територіях.

"На території, які ближче до російського кордону, буде менше охочих їхати, тому там треба створювати якісь підприємства, заохочувати людей і самих підприємців розвивати це", - вказує він.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Гладуна про демографічну ситуацію в Україні:

Також Гладун наголошує на необхідності підтримки розвитку малих міст до 500 тисяч населення та створення робочих місць у невеликих населених пунктах. Це допоможе зменшити потік людей до великих міст, оскільки зараз багато мешканців сільської місцевості і маленьких міст прямують в обласні центри та мегаполіси України.

Население Украины инфографика
Населення України по роках / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Гладун

Олександр Миколайович Гладун - український науковець. Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Член комісії при Президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень.

Лауреат премії імені М.В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України.

Демографічна криза в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, для того, щоб компенсувати дисбаланс між високою смертністю, міграцією та низьким рівнем народжуваності в Україні, кожна родина має мати 2-3 дітей. Таку думку висловив доктор економічних наук, старший науковий співробітник та заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

Він підкреслив, що до початку повномасштабної агресії РФ в Україні вже спостерігався підвищений рівень смертності, а пандемія COVID-19 додатково ускладнила ситуацію, значно збільшивши кількість смертей.

Гладун також зауважив, що зараз складно передбачити, якою буде демографічна ситуація в Україні через 5-10 років, особливо якщо Росія знову вдасться до військової агресії.

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війна в Україні демографія демографічна криза Олександр Гладун
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