'Демобілізувався': в Україні знищили командира бойовиків 'Сомалі'

Воробйов долучився до своїх колег-військових злочинців.

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В Україні знищили командира "Сомалі" / фото: t.me/a_shtirlitz

На Донеччині під Авдіївкою ліквідували терориста ДНР, командира 1-ї штурмової роти батальйону "Сомалі" псевдореспубліки, гвардії капітана Романа Воробйова.

Зазначається, що 26-річний росіянин загинув 5 червня, про смерть окупанта повідомив ватажок "ДНР" Денис Пушилін у своєму Telegram-каналі.

На цю новину відреагував офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан. Він пожартував, що Воробйов долучився до своїх колег-військових злочинців, терористів "Донецької народної республіки" Михайла Толстих "Гіви" та Арсенія Павлова "Мотороли".

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До того ж кремлівський диктатор Володимир Путін присвоїв "ДНРівцю" звання "героя Росії" посмертно.

Хто такий Воробйов?

Окупант родом із Донбаса, він від 2014 року брав участь у війні проти України у складі терористичного батальйону "Сомалі". Також брав участь у штурмах Маріуполя навесні 2022 року. На вручення нагороди, яке проводив ватажок "ДНР" Пушилін, Воробйов одягнув форму з нацистським шевроном "Тотенкопф".

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на фронті. Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом.

Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

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