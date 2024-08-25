Дрони підривають військові аеродроми РФ за лінією фронту: названо головну мету ЗСУ

Увагу ЗСУ зосереджено на аеродромах РФ, на яких базуються носії крилатих бомб.

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/ УНІАН, скрін

Удари по цілях у РФ за лінією фронту "дуже болючі" для російської військової авіації, заявив авіаційний експерт Валерій Романенко, адже весь наступ російської армії базується на ударах КАБами по українській передовій.

"Зараз російська армія не має особливої переваги в артилерії або в ударних безпілотниках, я маю на увазі, тактичних дронах, FPV-дронах. Відповідно, скорочення ударів російської авіації, скорочення кількості бойових вильотів, що є прямим наслідком ударів по аеродрому, - там різко зменшуються наступальні можливості російської армії", - пояснив він у коментарі Сurrenttime.

Експерт каже, що саме тому зараз увага ЗСУ зосереджена на аеродромах РФ, на яких базуються носії крилатих бомб.

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При цьому передислокація російських бомбардувальників на більш віддалені від кордонів з Україною території не рятує ситуацію, підкреслює він.

За словами співрозмовника, активність ЗСУ в повітряному просторі РФ пов'язана з наступом російської армії в Донецькій області. При цьому можливе збільшення кількості атак з боку Росії на територію України, про яке попереджало посольство США, він оцінює як малоймовірне.

"Зараз, наприклад, дальність до 300 кілометрів і навіть більше не захищає російські авіаційні підрозділи від ударів українських дронів. Наносилися удари навіть по аеродрому "Оленя", який розташований за 1800 кілометрів від кордону з Україною. Тобто фактично у нас застосовуються легкі дешеві безпілотники на основі легкомоторних літаків, які несуть 250-кілограмову бомбу на велику дальність, можливо, там 100-кілограмова бомба, і уражаються практично всі аеродроми, з яких стартують російські носії крилатих бомб: Су-34, Су-30СМ, Су-35", - додав Романенко.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Удари по цілях у РФ - останні новини за темою

Раніше росіяни скаржилися на атаку дронів по аеродрому "Маринівка". У російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області прогриміли вибухи. Це сталося через, начебто, атаку із застосуванням безпілотників і роботу сил і засобів протиповітряної оборони. Після цього стало відомо про пожежу в аеропорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час удару по авіабазі Су-34 під Волгоградом вибух зніс ангари з літаками. Імовірно, росіяни розмістили склад БК на стоянці з літаками.

Як повідомлялося раніше, пожежу на нафтобазі в Пролетарську не можуть приборкати шостий день - там уже горять будинки. Вогонь перекинувся на приміську забудову, а також загорілася суха рослинність і очерет.

/ инфографика / Главред

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