Ціни на бензин і паливо в Україні різко змінилися

Ціни на бензин і паливо в Україні / pixabay

В Україні 24 листопада роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в порівнянні з попереднім торговим днем різко знизилися.

При цьому, як повідомляє моніторингова Консалтингова групи А-95, автогаз подорожчав.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни:

на бензин А-92 становлять 30,64 гривень за літр (-0,23 гривень),

на бензин А-95 - 31,42 гривня за літр (-0,34 гривень),

на дизельне паливо - 30,37 гривень за літр (-0,19 гривень),

на автогаз - 19, 04 гривень за літр (+0,01 гривень).

Напередодні Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 22 листопада.

Розрахункові ціни для бензину знижені на 1,03 гривень з 28,18 гривень до 27,15 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 72 копійки з 24,55 гривень до 23,83 гривень за літр.

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Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 32,15 гривень за літр, дизельного палива - 30,83 гривень за літр.

Раніше експерти заявили, що вартість нафти в середньостроковій перспективі може зрости до ста доларів за барель з нинішніх 80 доларів. І тоді бензин в Україні подорожчає, як мінімум, до 45 гривень за літр.

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