Це була обманка: зʼявилося відео удару "Іскандерів" по макетах Patriot і літаків

Агресорка витрачає цінні запаси далекобійних ракет на "порожні" цілі.

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Росія бʼє по "порожніх" цілях / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Вікіпедія

Окупанти витрачають запас балістичних і крилатих ракет на макети, розміщені ЗСУ на стоянках військової техніки. Відео публікують Повітряні сили.

Вказується, що українське військо на сьогодні забезпечене макетами для низки техніки, зокрема літаків, таким чином ЗСУ обдурюють ворога.

"Хибні позиції ППО, стоянок літаків та іншої техніки Повітряних Сил ефективно працюють. Ворог витрачає більше ресурсів, засобів розвідки, балістичних та крилатих ракет, ударних БпЛА, а ми – зберігаємо людей і техніку та б’ємо у відповідь!" - ідеться у повідомленні Повітряних сил. відео дня

Макетів, як і дронів, багато не буває, чим буде більше - тим краще, наголосили у ВПС.

На відео - бойова робота ворожих "Іскандерів" по українських макетах:

Війна в Україні - втрати РФ у літаках

Як писав Главред, унаслідок нещодавнього удару безпілотників Головного управління розвідки Міністерства оборони було уражено літак російських окупантів Су-57.

Тоді як неякісні підшипники у складі коліс призвело до призупинення експлуатації чверті бортів Іл-76МД-90А, що належать Міноборони агресора РФ.

До слова, росіяни з початку літа намагаються вистежити F-16. За червень ворог здійснив 6 масованих комбінованих ударів по летовищах України.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

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