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Чи вимикатимуть світло в Україні 19 грудня: у ДТЕК розповіли, чого чекати

Руслана Заклінська
18 грудня 2024, 21:32
652
У ДТЕК закликали використовувати електроенергію економно для збереження стабільності.
Чи вимикатимуть світло в Україні 19 грудня: у ДТЕК розповіли, чого чекати
Графіки відключень електроенергії не застосовуватимуть 19 грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • 19 грудня відключення електроенергії не заплановані

  • Енергетики закликають українців економно використовувати електроенергію

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У четвер, 19 грудня, графіки відключень електроенергії не застосовуватимуть. Усі побутові споживачі в Україні матимуть безперебійне електропостачання. Про це повідомили в ДТЕК.

"Маємо чудову новину! Укренерго повідомило, що на 18 грудня стабілізаційних відключень не заплановано", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ДТЕК закликали українців відповідально ставитися до споживання електроенергії. Щоб ситуація залишалась стабільною і не довелося повертати відключення, електроенергію слід використовувати економно.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко підтвердив, що у четвер в Україні відключень світла не заплановано.

"Ще один день завтра буде без відключень світла", - повідомив він.

Чи вимикатимуть світло в Україні 19 грудня: у ДТЕК розповіли, чого чекати
Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, відключення електроенергії для населення перестали застосовувати з 17 грудня.

Перед цим "Укренерго" повідомило, що 18 грудня графіки діятимуть з 07:00 до 20:00 і світло вимикатимуть у обсягу пів черги. Однак потім дію графіків скасували.

Як повідомляв Главред, з 16 грудня почали діяти уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Графіки розділили споживачів на підчерги з 30-хвилинними інтервалами, а між відключеннями світла тепер повинно бути щонайменше 3,5 години зі світлом.

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Що відомо про ДТЕК?

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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