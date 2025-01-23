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"Вимагатиме від нас вивести війська": Жданов назвав небезпечний сценарій Трампа

Анна Косик
23 січня 2025, 02:33
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Трамп намагається запобігти третій світовій війні, однак є важливий нюанс.
'Вимагатиме від нас вивести війська': Жданов назвав небезпечний сценарій Трампа
Прихильність Трампа до Путіна може зіграти проти України / Колаж: Главред, фото: скріншот, kremlin.ru

Що сказав Жданов:

  • Трамп хоче піти найлегшим шляхом для того, щоб припинити війну
  • Президенту США дуже імпонує Путін
  • Не виключено, що Трамп тиснутиме на Україну після зустрічі з Путіним

Ще до офіційного вступу на посаду президента США Дональд Трамп обіцяв закінчити війну в Україні. Його риторика не змінилася досі, але сподіватися, що американському лідеру вдасться це зробити на умовах, що влаштують Україну, не варто.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, риторика Трампа вказує на те, що він піде шляхом найменшого спротиву, щоб "просто перестали стріляти".

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"Крім того, очевидно, що Трампу дуже подобається Путін. Він дивиться на Путіна із пожадливістю і сам мріє про диктатуру", - зауважив експерт.

'Вимагатиме від нас вивести війська': Жданов назвав небезпечний сценарій Трампа
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Справа в тому, що Трампу імпонують жорсткі методи правління кремлівського диктатора і він завжди відгукувався про нього, як про "хорошого хлопця". До того ж американський президент вже заявив про готовність провести зустріч із Путіним.

"Я не здивуюсь, якщо після зустрічі з Путіним Трамп вимагатиме від нас вивести війська на адміністративні кордони областей, які Росія внесла до своєї конституції", - попередив Жданов.

Переговори Трампа і Путіна - що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить нові санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо війни Україні.

Раніше, як писав Главред, господар Кремля Володимир Путін заявив про свою готовність до переговорів зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні, однак висунув ультимативну вимогу - повну капітуляцію України

Згодом радник голови ОП Михайло Подоляк оцінив, що переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним дадуть зрозуміти президенту США Дональду Трампу, що з країною-агресором нема про що домовлятися.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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