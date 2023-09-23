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Буданов - про проліт БПЛА біля резиденції Путіна: хороший маршрут на Москву

Андрій Ганчук
23 вересня 2023, 19:15 оновлено 23 вересня, 19:21
Удари по Москва-Сіті - сигнал бізнесу про те, що ніхто не залишиться осторонь від війни агресора Росії проти України, сказав Кирило Буданов.
Путін, Дрони Москва
Бізнес в Росії повинен зробити свій вибір щодо режиму Путіна - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Дрони пролітали біля резиденції директора Кремля Володимира Путіна тому, що там проходить хороший маршрут на Москву. Удари наносяться виключно по військових і адміністративних цілях. І бізнес в Москва-Сіті отримує сигнал щодо того, що ніхто не залишиться осторонь від війни. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Як повідомляє NV, він розповів про те, що дрони пролітали біля резиденції Путіна в Ново-Огарьово, оскільки там хороший шлях на Москву.

"Над цією резиденцією проходить хороший повітряний маршрут на Москву", - зазначив Буданов.

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Але дрон, за його словами, летів за іншими цілями.

"Так би мовити, дрон пройшов транзитом", - сказав глава ГУР МО.

Чому дрони летять по Москва-Сіті

Також він додав, що удари по діловому центру Москва-Сіті невипадкові – там розташовані офіси великих компаній РФ, державних установ і міністерств. Удари наносяться виключно по військових і адміністративних об'єктах. Це сигнал, в тому числі, і бізнесу, що осторонь від війни ніхто не залишиться.

"Або всі вони будуть допомагати зупинити це [агресію і путінський режим], або будуть співучасниками", - підкреслив Кирило Буданов.

Нагадаємо, депутат Держдуми Росії Олександр Хінштейн опублікував список місць під Москвою, які 30 травня були атаковані дронами. Один з БПЛА збили недалеко від резиденції Путіна.

Удари по Москві

Ударів по Москві все більше, Росії потрібно виконати низку умов, щоб вони припинилися, казав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. За його словами, для цього російські окупанти повинні залишити Україну.

У Головному управлінні розвідки також говорили, що удари БПЛА по Москві демонструють нездатність Путіна захистити столицю країни-агресора Росії. Тиск на Москву буде посилюватися.

Удари по Москві - це тільки початок, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Як вважає Ігнат, окупанти заплатять високу ціну за агресію проти України. У Росії буде ще більш неспокійно.

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