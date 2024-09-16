Бійці ДШВ на Курщині "покришили" штурмовиків РФ: підірвали БМД разом із десантом

Противник нахабно заскочив на БМД із десантом у село, контрольоване українськими силами.

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У Курській області розгромили штурмовиків РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У Курській області бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ розгромили групу російських штурмовиків на бронетехніці.

В одному з населених пунктів українські бійці в результаті злагоджених дій підбили сучасну російську бойову машину десанту БМД-4, повідомляє прес-служба ДШВ.

"Противник нахабно заскочив на бойовій машині з десантом у село, знаючи, що його контролюють українські сили. Росіяни вели стрілянину по житловій забудові з місця зупинки, а українські розрахунки артилеристів і FPV-дронів, вмить зупинили ворожу техніку і унеможливили її подальше використання", - розповіли українські десантники.

Вони підкреслили, що вогонь артилерії під час перших обстрілів пошкодив бойову машину противника. Водночас один з українських FPV-дронів намагався завдати удару по ворожій броні, але спрацювала РЕБ.

Згодом другий і третій удар українського безпілотника був успішним. Зазначається, що машина відкотилася, поранений і контужений десант розбігся по руїнах російського села, де на них уже чекають українські воїни.

Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України? Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - удари FPV по російській БМД у Курській області:

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