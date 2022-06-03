Бої під Сєвєродонецьком: ЗСУ відкинули окупантів від двох населених пунктів

ЗСУ не дозволили ворогові захопити 2 населених пункти на Луганщині / Фото Reuters

На Сєвєродонецькому напрямку у Луганській області ЗСУ змусили російських окупантів відійти від двох населених пунктів.

Про це розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ.

За його словами, ворог зосередився на спробах оточити захисників України в районах Сєвєродонецька та Лисичанська.

"Українські війська звели нанівець спроби російських окупантів захопити селища Метьолкіне і Білогорівка. Ворог зазнав втрат і відійшов. Станом на ранок противник за підтримки авіації веде штурмові дії в житлових кварталах центральної частини Сєвєродонецька, при цьому теж несе втрати. В даний час активні бої тривають", — повідомив він.

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Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії.

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