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Без електрики та опалення: експерт розкрив найгірший сценарій ймовірного блекауту

14 січня 2023, 12:53
Для відновлення системи, яка замерзла, потрібні роки, підкреслив Олександр Харченко.
Опалення, батареї
Експерт попередив про небезпеку відключення опалення в зимовий період / УНІАН

У разі, якщо РФ буде продовжувати обстріли, Україна може залишитися на деякий час без світла, але з водою і опаленням.

Таку думку в інтерв'ю Главреду директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Так, безумовно", - підкреслив він, відповідаючи на відповідне запитання.

При цьому експерт попередив про небезпеку відключення опалення в зимовий період.

"І в цьому ключова ідея, тому що якщо під час морозів зникає опалення, то ситуація стає вкрай небезпечною. Не тільки з позиції того, що можна замерзнути, але і в разі замерзання труб для опалення та водопроводу це означає їх руйнування, тому що лід розриває їх на шматки", - сказав він.

Разом з тим співрозмовник уточнив, що для відновлення системи, яка замерзла, потрібні роки, тому що її потрібно буде практично повністю перебудувати.

"Саме тому важливо, щоб ключова інфраструктура була приєднана до незалежного джерела електрики, який у разі критичної ситуації включається і загоює все необхідне обладнання", - додав Харченко.

Раніше в соцмережах поширювали фейкову інформацію про нібито скасування аварійних відключень в Україні. Для цього використовують фальшиву сторінку компанії.

В Укренерго впевнені, що метою провокації є спроба РФ розбурхати суспільство.

Нагадаємо, раніше у Києві ввели нові графіки відключень електроенергії, які викликані обстрілами окупантами РФ об'єктів цивільної інфраструктури в Україні.

Графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася в результаті останніх терористичних обстрілів РФ.

Читайте більше:

опалення відключення Олександр Харченко
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