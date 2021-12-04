90 гривень за 200 грамів кокосового і 34 за кг звичайного: ціни на цукор в Україні "повзуть" вгору

Цукор дорожчає в Україні / УНІАН

В Україні стрімко дорожчати цукор. За прогнозами фахівців, ціни на нього зростуть на 10% до кінця цього року. Зараз кілограм цукру коштує близько 27 гривень, але ціни поступово повзуть вгору.

Експерти кажуть, що цукор дорожчає через те, що почався продаж продукту з нового врожаю і нового циклу варіння. Наступного року цукор навряд чи коштуватиме дешевше 27 гривень, пишуть "Українські новини".

Скільки зараз коштує цукор в найбільших торгових мережах?

Зараз цукор в самій бюджетний торговельній мережі - АТБ - продається за ціною від 25 до 33 гривень за кілограм.

У мережі "Еко-маркет" цукор-пісок продається на вагу по 24,90 гривень за кілограм, а білий цукор — по 26.90 гривень за кілограм. Фасований цукор тут дорожче - 28,90 гривень за всього 800 грамів.

У магазинах Varus кілограм цукру можна купити за 25,30 гривень за кілограм — і це по знижці. 5 кілограмів цукру торгової марки "Вигода" коштує 133 гривень за кг. А ось кокосовий цукор можна придбати за майже 90 гривень - така вартість 200 грамів продукту.

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У "Сільпо" кілограм білого цукру коштує 27,29 гривень за кг. Є товар трохи дорожчі — 34,29 гривень за кг.

читайте такожМедик пояснила, до чого призводить тіло повна відмова від цукруПрактично такі ж ціни в мережі Novus. Цукор білий торгової марки "Marka Promo" коштує 27,29 гривень за кілограм. Торгова марка "Хуторок" продає свій продукт дорожче – по 33,99 гривні за 800 грамів продукту.

У мережі "Метро" зустрічаємо цукор по 27,20 гривень за кілограм, але якщо брати його в упаковці по 3 кг, то він буде коштувати 85,50 гривень за кілограм.

Тобто зараз торгові мережі вже продають цукор за ціною, яку прогнозують експерти на наступний рік.

Від світового лідера з експорту до імпортера - чому в Україні дорожчає цукор?

Раніше вітчизняні цукрові заводи щорічно виробляли понад 2 млн т продукції, а до здобуття незалежності — понад 5 млн тонн. Зараз же його виробництво скоротилося вдвічі. При цьому Інститут аграрної економіки стверджує, що Україна як і раніше в першій десятці країн за обсягом вирощування цукрових буряків і виробництва цукру.

"Цукрова галузь в останні роки демонструвала негативну рентабельність. Посівні площі скорочувалися, цукрові заводи закривалися, бізнес знаходився в стагнації. А у 2021 році країна вперше за довгий час зіткнулася з питанням імпорту цукру", — передавати слова директора " Науково-практичного центру бурякоцукрового виробництва" Олександра Коротинського.