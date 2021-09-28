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44 гривні за одну поїздку: у передмістях Києва різко подорожчав проїзд у маршрутках

28 сентября 2021, 17:49
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Заплатити за поїздку треба буде 44 гривні, тоді як зараз проїзд коштує ще 38 гривень.

маршрутка
Ціни на проїзд у маршрутках / УНІАН

Проїзд у маршрутках Києва та передмістя продовжує дорожчати. Так, з 1 жовтня на маршруті автобуса №316 сполученням Бориспіль - станція метро Лівобережна проїзд коштуватиме 44 гривні.

Вартість разового проїзду злетить відразу на 6 гривень для людей, які щодня добираються на роботу і з роботи в столицю різниця буде відчутною. Фото опублікували пасажири маршрутки в Facebook-групі мій Бориспіль.

Адже тільки проїзд на маршрутці за день коштуватиме 88 гривень в обидві сторони. Якщо додати проїзд в метро(+16 гривень), то вийде більше 100 гривень в день потрібно віддати тільки за дорогу.

Варто відзначити, що на початку вересня також подорожчав проїзд з Крюківщини до Києва з 15 до 18 гривень.

Влітку до 24 гривень зросла вартість проїзду на маршрутах №392, 379 і 420, які курсують між Ірпенем і станцією метро Академмістечко. Проїзд у приміській маршрутці № 381 від Ірпеня до метро Оболонь коштує вже 27 гривень.

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Головним причинами подорожчання проїзду перевізники називають погіршення фінансового стану автотранспортної галузі, а також збільшенням вартості запчастин, паливно-мастильних та інших матеріалів.

Як повідомляв Главред, на початку серпня в Київській обласній адміністрації прийняли рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті на рівні 15-18% або не більше 1-2 гривень.

Голова Київської ОДА Василь Володін зазначив, що деякі перевізники вже підвищили тарифи на проїзд. Це викликало "значну соціальну напругу серед жителів регіону".

На деяких маршрутах вартість проїзду зросла більш ніж на 20%. У зв'язку з цим Володін запропонував перевізникам обговорити тарифи. За підсумками зустрічі було прийнято рішення переглянути тарифи на проїзд на тих маршрутах, де підвищення відбувалися протягом 2021 року.

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