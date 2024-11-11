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Влупив майже 9-бальний шторм: Україна під атакою сильної магнітної бурі

Ангеліна Підвисоцька
11 листопада 2024, 05:50
4082
Очікується, що до кінця місяця країну накриватимуть нові магнітні бурі одна за одною.
магнітна буря
Україну атакувала майже 9-бальна магнітна буря / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Коли закінчиться майже 9-бальна буря
  • Коли будуть нові магнітні бурі

Україну атакувала неймовірно сильна та затяжна магнітна буря. Після неї країну атакує ще одна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну ще 29 жовтня. Тоді вона влупила відразу з 6-бальною потужністю. На такому рівні вона протрималася до 1 листопада включно. Протягом наступних двох днів вона стала слабшою на один бал, після чого знову посилилася. 5 листопада сила магнітної бурі знову стала слабшою і зупинилася на рівні 5-ти балів.

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8 листопада магнітна буря почала посилюватися. Вона стала майже 7-бальною, а 10 листопада раптово стала майже 9-бальною. Очікується, що 11-12 листопада вона опуститься до 4-х балів, після чого опуститься до мінімуму.

Нові магнітні бурі цього місяця обрушаться на країну 15, 18, 20, 25 і 30 листопада.

магнітна буря
Україну атакувала майже 9-бальна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 9 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 70%. Імовірність спалахів класу Х становить 20%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 84 сонячні плями.

Влупив майже 9-бальний шторм: Україна під атакою сильної магнітної бурі
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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