Україну накриває магнітна буря: коли закінчиться цей шторм

Потужність магнітної бурі на вихідних досягне п'ятибального рівня.

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Магнітна буря буде досить короткотривалою / pixabay

Коротко:

26 жовтня Україну атакує магнітна буря

Сонячна активність вщухне до початку наступного тижня

У суботу, 26 жовтня, метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття, адже згідно з прогнозом сонячної та геомагнітної активності у цей день очікується магнітна буря.

Про це повідомили у Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. За рівнем потужності магнітна буря 26 жовтня буде з К-індексом 5.

відео дня

Як відомо, рівень потужності магнітних бур варіюється між показниками 2 та 9. Що вищий К-індекс, то потужнішим магнітним коливанням він відповідає. Тож 5-бальна магнітна буря відповідає червоному рівню.

Однак, попередньо, за даними meteoagent вже у неділю, 27 жовтня, К-індекс впаде до показника 2, тож магнітна буря вщухне. При цьому дослідники попереджають, що сонячна активність може змінитися.

Магнітна буря 26-27 жовтня / скріншот з meteoagent

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Як магнітні бурі впливають на людей

Під час магнітних бур у багатьох людей погіршується самопочуття. Серед найпоширеніших симптомів:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Для тих, хто чутливий до підвищення сонячної активності, під час магнітних бур особливо важливо дотримуватися правил здорового способу життя, а саме:

Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;

Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходіть пішки;

Регулярно провітрювати кімнату.

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