Україну накриває магнітна буря: коли закінчиться цей шторм

Коротко:
- 26 жовтня Україну атакує магнітна буря
- Сонячна активність вщухне до початку наступного тижня
У суботу, 26 жовтня, метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття, адже згідно з прогнозом сонячної та геомагнітної активності у цей день очікується магнітна буря.
Про це повідомили у Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. За рівнем потужності магнітна буря 26 жовтня буде з К-індексом 5.
Як відомо, рівень потужності магнітних бур варіюється між показниками 2 та 9. Що вищий К-індекс, то потужнішим магнітним коливанням він відповідає. Тож 5-бальна магнітна буря відповідає червоному рівню.
Однак, попередньо, за даними meteoagent вже у неділю, 27 жовтня, К-індекс впаде до показника 2, тож магнітна буря вщухне. При цьому дослідники попереджають, що сонячна активність може змінитися.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
Як магнітні бурі впливають на людей
Під час магнітних бур у багатьох людей погіршується самопочуття. Серед найпоширеніших симптомів:
- головний біль
- запаморочення
- нудота
- біль в області серця
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Що робити під час магнітної бурі
Для тих, хто чутливий до підвищення сонячної активності, під час магнітних бур особливо важливо дотримуватися правил здорового способу життя, а саме:
- Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;
- Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходіть пішки;
- Регулярно провітрювати кімнату.
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