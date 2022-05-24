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Україну атакує "крижаний" циклон: синоптик попередив про аномалію і назвав терміни

24 травня 2022, 04:40

В Україні наприкінці травня погоду визначає атлантичний циклон Emmelinde.

Погода
/ pixabay

Причиною істотного похолодання в Україні наприкінці травня є домінування впливу атлантичних циклонів, зокрема, Emmelinde, який характеризується холодним повітрям з північних широт.

Як пише в Facebook синоптик Віталій Постригань, це пов'язано з тим, що в минулі вихідні циклонічний вихор "відкрив шлях холоду".

Він уточнив, що на початку тижня в центральній Україні погоду визначатиме антициклон Zeus з денним теплом до 19-21° (в нічні години охолодить повітря до 4-9°).

З 25 травня синоптик прогнозує потепління "стовпчики термометрів штурмуватимуть позначки 20° і вище", з подальшим підвищенням температури вночі 9-14°, вдень до 19-24°.

Разом з тим варто розраховувати на більш рясні дощі 30-31 травня, з впливом атмосферних фронтів Середземноморського циклону.

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Нагадавши, погода в Україні в травні у деяких регіонах очікується посушлива, але в деяких регіонах зросте загроза небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град.

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синоптик прогноз погоди Віталій Постригань
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