Україна задубіє: з'явився крижаний прогноз з лютими морозами до - 21°

Погода в Україні незабаром може кардинально змінитися. Після відносного тепла з плюсовою температурою, лютневі морози вже стукають у двері.
Очікується помітне зниження температури повітря. Такі дані оприлюднив погодний радар Ventusky.
Якщо говорити про різке похолодання в лютому, то не варто забувати про те, що на початку другої декади місяця не виключається нова хвиля холоду і вдень, і вночі.
Разом з тим вже з'явилося попередження про те, що в 10-х числах останнього місяця зими температура буде опускатися нижче - 20 °С.
Коли вріже дубак
Синоптики вже опублікували прогноз, за яким різке похолодання прогнозується в південно-західних областях України. У ніч на 11 лютого стовпчики термометрів опустяться до – 21 градусів.
За прогнозом, сильні морози очікуються в Карпатському регіоні і на півночі Одеської області.
Раніше повідомлялося про те, що погода в Україні може піднести несподіваний "сюрприз". Прогнозується різке зниження температури повітря.
Синоптики прогнозують, що в січні буде багато морозів і вдень, і вночі.
Нагадаємо, що погода в Україні може піднести несподіваний "сюрприз". Прогнозується різке зниження температури повітря.
Синоптики прогнозують, що в січні буде багато морозів і вдень, і вночі.
Читайте більше:
- Українців попередили про зникнення зим: кліматолог пояснила, до чого готуватися
- Кліматологи розповіли, як українцям врятуватися від апокаліпсису
- В Україні можуть випасти кислотні дощі: тривожний прогноз кліматолога