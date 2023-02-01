Україна задубіє: з'явився крижаний прогноз з лютими морозами до - 21°

На початку другої декади лютого не виключається нова хвиля холоду і вдень, і вночі.

/ Pexels/Ivan Babydov

Погода в Україні незабаром може кардинально змінитися. Після відносного тепла з плюсовою температурою, лютневі морози вже стукають у двері.

Очікується помітне зниження температури повітря. Такі дані оприлюднив погодний радар Ventusky.

Якщо говорити про різке похолодання в лютому, то не варто забувати про те, що на початку другої декади місяця не виключається нова хвиля холоду і вдень, і вночі.

Разом з тим вже з'явилося попередження про те, що в 10-х числах останнього місяця зими температура буде опускатися нижче - 20 °С.

Коли вріже дубак

Синоптики вже опублікували прогноз, за яким різке похолодання прогнозується в південно-західних областях України. У ніч на 11 лютого стовпчики термометрів опустяться до – 21 градусів.

За прогнозом, сильні морози очікуються в Карпатському регіоні і на півночі Одеської області.

/ ventusky.com

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