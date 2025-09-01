Рус
Читати російською
Багато хто буде під загрозою: Україну накриває найсильніша магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
1 вересня 2025, 23:58
Потужність магнітної бурі зросте до семи балів.
Україну атакує семибальна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Україну 2 вересня накриє сильна магнітна буря. Її потужність зросте до семи балів. Вона може серйозно вплинути на самопочуття. Про це заявила синоптик Наталка Діденко.

Пік магнітної бурі буде в період з 9:00 до 12:00. У ці години потужність бурі перебуватиме в межах семи балів. В обід її потужність буде на рівні шести балів, а до ночі опуститься до п'яти балів.

"Це може спровокувати головний біль, мігрені, агресивність, дратівливість, апатію та погіршення загального стану. Найбільш вразливими є люди з метеозалежністю, люди похилого віку, вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями. Потрібно обмежити споживання кави та алкоголю. Слід бути спокійними, можна помірне фізичне навантаження. Магнітна буря - тимчасове збурення магнітного поля Землі", - сказала Діденко.

Україну атакує семибальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 10 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 25 серпня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 19 сонячних плям.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

