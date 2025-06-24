Частина областей – з дощами, частина – з +31: де в Україні різко зміниться погода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у середу, 25 червня
- Де будуть дощі з грозами
- Де буде температура повітря +31 градус
Погода в Україні у середу, 25 червня, відзначиться коливаннями температури повітря в помірних межах. Найвища температура повітря очікується на півдні, сході, на Закарпатті – там стовпчики термометрів показуватимуть +30 і трохи вище.
Проте у всіх інших регіонах сильної спеки не очікується. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"25-го червня в Україні температура повітря становитиме +22…+25 градусів, на півночі місцями +20…+22 градуси, у південній частині, на Закарпатті та у Чернівецькій області +26…+31 градус", – зазначила вона.
Водночас синоптикиня попередила, що вітер у середу буде рвучким, північно-західні та західні пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Помірний вітер буде лише на півдні.
"Дощі, подекуди з грозами очікуються у середу в північних областях, на Волині та Рівненщині, у Харківській, Луганській областях, на Полтавщині, Черкащині. На решті території України без опадів", – сказала Діденко.
Погода в Києві 25 червня
У Києві 25 червня буде періодично йти дощ, також варто бути готовими до сильного західного вітру.
Упродовж дня температура повітря в столиці коливатиметься в межах +22, +23 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, вдарить +32 градуси – стало відомо, на які області України налетить спека. В Україні будуть дощі з грозами. У багатьох областях температура повітря очікується неоднорідною, але в деяких регіонах вдарить спека.
Також раніше повідомлялося, що литимуть грозові дощі з сильним вітром – стало відомо, коли в Україну прийде потепління. Погода протягом тижня буде нестійкою та достатньо свіжою, каже Наталія Птуха.
Нагадаємо, влупить із 6-бальною потужністю – країну накриває нова магнітна буря. Ця магнітна буря може серйозно вплинути на самопочуття людини.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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