Частина областей – з дощами, частина – з +31: де в Україні різко зміниться погода

Погода в Україні зміниться – у деяких областях будуть дощі з грозами, у деяких вдарить спека з температурою +31 градус.

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Погода в Україні - де в Україні різко зміниться погода/ фото: ua.depositphotos.com

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Якою буде погода в Україні у середу, 25 червня

Де будуть дощі з грозами

Де буде температура повітря +31 градус

Погода в Україні у середу, 25 червня, відзначиться коливаннями температури повітря в помірних межах. Найвища температура повітря очікується на півдні, сході, на Закарпатті – там стовпчики термометрів показуватимуть +30 і трохи вище.

Проте у всіх інших регіонах сильної спеки не очікується. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"25-го червня в Україні температура повітря становитиме +22…+25 градусів, на півночі місцями +20…+22 градуси, у південній частині, на Закарпатті та у Чернівецькій області +26…+31 градус", – зазначила вона.

Водночас синоптикиня попередила, що вітер у середу буде рвучким, північно-західні та західні пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Помірний вітер буде лише на півдні.

"Дощі, подекуди з грозами очікуються у середу в північних областях, на Волині та Рівненщині, у Харківській, Луганській областях, на Полтавщині, Черкащині. На решті території України без опадів", – сказала Діденко.

Погода в Україні 25 червня/ meteoprog

Погода в Києві 25 червня

У Києві 25 червня буде періодично йти дощ, також варто бути готовими до сильного західного вітру.

Упродовж дня температура повітря в столиці коливатиметься в межах +22, +23 градусів.

Погода в Києві не два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вдарить +32 градуси – стало відомо, на які області України налетить спека. В Україні будуть дощі з грозами. У багатьох областях температура повітря очікується неоднорідною, але в деяких регіонах вдарить спека.

Також раніше повідомлялося, що литимуть грозові дощі з сильним вітром – стало відомо, коли в Україну прийде потепління. Погода протягом тижня буде нестійкою та достатньо свіжою, каже Наталія Птуха.

Нагадаємо, влупить із 6-бальною потужністю – країну накриває нова магнітна буря. Ця магнітна буря може серйозно вплинути на самопочуття людини.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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