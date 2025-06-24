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Влупить із 6-бальною потужністю: країну накриває нова магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
24 червня 2025, 06:15
706
Ця магнітна буря може серйозно вплинути на самопочуття людини.
магнітна буря
Україну найближчим часом атакує нова магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакує нова сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Останніми днями в Україні була підвищена геомагнітна активність. 18-19 червня потужність бурі була на рівні 6-ти балів. Після цього вона пішла на спад. Однак 22 червня її сила знову почала зростати. Тоді її потужність стала 5-бальною, після чого зросла до 6-ти.

відео дня

Очікується, що 25 червня країну накриє нова магнітна буря. Вона також увірветься з потужністю майже 6 балів. Після цього вона опуститься до 5-ти балів.

магнітна буря
Україну найближчим часом атакує нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 9 спалахів класу С і В. Повідомляється, що 24 червня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 27 сонячних плям.

Влупить із 6-бальною потужністю: країну накриває нова магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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