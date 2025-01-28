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Онкохвора супермодель після втрати волосся знялася в стильній фотосесії

Анна Підгорна
28 січня 2025, 01:30
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Б'янка Балті не побоялася показати перед камерами наслідки своєї хвороби.
Б'янка Балті
Б'янка Балті рак - Б'янка Балті показала, який вигляд має зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com/biancabalti

Коротко:

  • Восени 2024 року Балті почала лікування від раку яєчників
  • З психологічними аспектами хвороби вона справляється роботою перед камерами

Італійська супермодель Б'янка Балті 2022 року дізналася, що має генетичну схильність до раку грудей та/або яєчників, після чого з превентивною метою усвідомлено пішла на повну мастектомію (видалення молочних залоз - прим. редактора). На жаль, це не врятувало манекенницю від страшного діагнозу - у вересні 2024 року їй діагностували рак яєчників 3 стадії.

Балті почала рішуче боротися з хворобою. Вона перенесла операцію з видалення пухлини і продовжила лікування, через яке втратила волосся.

відео дня

Зміни в зовнішності сильно вплинули на моральний стан моделі. У своєму блозі в Instagram вона розповіла, що багато в чому оцінювала себе через призму своєї кар'єри. Тоді з'явився страх втратити себе і можливість забезпечувати сім'ю.

"Коли мені поставили діагноз "рак", я чомусь знала, що впораюся, але дуже переживала, що більше не зможу забезпечувати свою сім'ю. Моя професійна цінність завжди була пов'язана з моєю зовнішністю, а з довгим шрамом, що проходить по животу, і відсутністю волосся я зараз не є втіленням стереотипу моделі. Вимушене перебування в ліжку змусило мене також усвідомити, що я сильно пов'язую свою самооцінку з продуктивністю", - зізналася Б'янка Балті.

Однак опускати руки модель не стала, і ініціювала проєкт "Поворот голови", першим учасником якого стала вона сама. Вона взяла участь у фотосесії, яка стала втіленням її потреби знову відчути себе "нормальною". Робота перед камерами принесла їй моральне задоволення і полегшення - вона все ще залишається моделлю, привабливою в будь-яких образах.

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Раніше Главред розповідав, що 58-річного голлівудського актора Девіда Швіммера, зірку серіалу "Друзі", спіймали на побаченні зі студенткою, яка вдвічі молодша за нього.

Також у Мережі з'явилися чутки про те, що в лідера гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман із росіянкою. Ще недавно артист розповідав, як сумує за "російською енергією".

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Хто така Б'янка Балті?

Б'янка Балті - італійська супермодель. З'являлася на обкладинках багатьох глянцевих журналів, серед яких Vogue, Harper's Bazaar, W, Cosmopolitan, Elle, Marie Claire, Jalouse. Серед рекламних кампаній моделі - робота для Roberto Cavalli, Donna Karan, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Valentino, Armani, Rolex, Guess?Paco Rabanne, Guerlain, Revlon, La Perla і Thierry Mugler. Також 2005 року модель брала участь у шоу Victoria's Secret і знімалася для каталогу продукції марки. З 2012 року Б'янка Балті - обличчя Dolce & Gabbana спільно з акторкою Монікою Беллуччі, повідомляє Вікіпедія.

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