Зіркова акторка показала рідкісне фото з молодшою донькою: чим займається дівчина

Фотознімки з Анною Борисюк рідко потрапляють у соціальні мережі Ольги Сумської, проте цього разу популярна українська акторка поділилася моментом.

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Ольга Сумська опублікувала цікаве фото / колаж: Главред, фото: Instagram.com/olgasumska

Популярна українська акторка Ольга Сумська показала фотографію з донькою від актора Віталія Борисюка - Анною.

У своєму Instagram вона показала, як проводить час зі своєю донькою. Ольга та Анна вирішили влаштувати невеликий відпочинок у ресторані. Мама обрала для прогулянки лляну сукню, а донька чорне вбрання з аксесуарами.

Відомо, що Анні Борисюк 22 роки. Вони пішла по стопах батьків і вирішила обрати творчу професію. Дівчина навчається в театральному і грає у виставах, зокрема, і зі своєю мамою.

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Ольга Сумська з дочкою Анною / Instagram.com/olgasumska

Хто така Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

Ольга Сумська - новини з життя зірки:

Раніше "московська" донька Ольги Сумської вийшла на зв'язок і показалася з чоловіком-росіянином. Актриса Антоніна Паперна, яка живе і працює в РФ, показала фотографію з Володимиром Ягличем.

Крім того, Ольга Сумська поділилася "божественним" рецептом желе з порічки. Вона детально і покроково розповіла, як приготувати таку саму страву, як вийшло у неї.

Українська актриса розповіла, як Сумська "розколює" колег: Євгенія М'якенька відзначили чудовий гумор Сумської. І додала, що з Ольгою дуже комфортно працювати.

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