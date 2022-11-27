Актриса наголосила, що для неї це питання уже вирішене.
Українська актриса Анна Кошмал, яка відома за роллю Жені у серіалі "Свати", заявила, що питання її участі у російських проєктах для неї уже вирішене. Вона наголосила, що не зніматиметься у таких проєктах.
Так актриса відповіла на запитання підписників у соцмережах. Один із підписників поцікавився, чи зніметься Кошмал коли-небудь у російських проєктах, на що вона відповіла різко й однозначно.
"Ні, ні, ні і ще раз – ні. Для мене це питання закрите назавжди. І я б не писала слово "російські" з великої літери", – наголосила Анна.
Також вона відповіла на поставлене підписниками запитання про спілкування зі знайомими з Росії. У знаменитості поцікавилися, чи вона підтримує зв'язок зі знайомими, котрі проживають в РФ. Анна сказала, що з деякими із них взагалі припинила спілкуватися. Дехто з інших ще пише і цікавиться, як вона, проте на такі повідомлення актриса відповідає неохоче.
"У мене небагато звідти друзів, можна перерахувати на пальцях однієї руки. З деякими ми припинили спілкуватися, деякі іноді мені пишуть, цікавляться, як ми", – сказала Кошмал.
Раніше Анна Кошмал знову піддражнила цікавість фанатів новим знімком свого загадкового чоловіка. На своїй сторінці в Instagram Кошмал опублікувала фото загадкового обранця.
Нагадаємо, раніше російська актриса Інна Корольова, відома за роллю мами Жені в серіалі "Свати", написала гнівне повідомлення Кошмал в Instagram. Путіністка вирішила висловити "гостре" зауваження українській актрисі після того, як Кошмал обурилася привітанням Путіна від іншої зірки "Сватів" Олесі Железняк.
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