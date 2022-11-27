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Зірка "Сватів" Анна Кошмал різко відповіла на питання про зйомки в російських проєктах

27 ноября 2022, 17:03

Актриса наголосила, що для неї це питання уже вирішене.

Зірка 'Сватів' Анна Кошмал різко відповіла на питання про зйомки в російських проєктах
Кошмал відповіла, чи зніматиметься у російських проєктах/ instagram.com/smorkovkina

Українська актриса Анна Кошмал, яка відома за роллю Жені у серіалі "Свати", заявила, що питання її участі у російських проєктах для неї уже вирішене. Вона наголосила, що не зніматиметься у таких проєктах.

Так актриса відповіла на запитання підписників у соцмережах. Один із підписників поцікавився, чи зніметься Кошмал коли-небудь у російських проєктах, на що вона відповіла різко й однозначно.

"Ні, ні, ні і ще раз – ні. Для мене це питання закрите назавжди. І я б не писала слово "російські" з великої літери", – наголосила Анна.

Також вона відповіла на поставлене підписниками запитання про спілкування зі знайомими з Росії. У знаменитості поцікавилися, чи вона підтримує зв'язок зі знайомими, котрі проживають в РФ. Анна сказала, що з деякими із них взагалі припинила спілкуватися. Дехто з інших ще пише і цікавиться, як вона, проте на такі повідомлення актриса відповідає неохоче.

"У мене небагато звідти друзів, можна перерахувати на пальцях однієї руки. З деякими ми припинили спілкуватися, деякі іноді мені пишуть, цікавляться, як ми", – сказала Кошмал.

Раніше Анна Кошмал знову піддражнила цікавість фанатів новим знімком свого загадкового чоловіка. На своїй сторінці в Instagram Кошмал опублікувала фото загадкового обранця.

Нагадаємо, раніше російська актриса Інна Корольова, відома за роллю мами Жені в серіалі "Свати", написала гнівне повідомлення Кошмал в Instagram. Путіністка вирішила висловити "гостре" зауваження українській актрисі після того, як Кошмал обурилася привітанням Путіна від іншої зірки "Сватів" Олесі Железняк.

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