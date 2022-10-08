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"Ти президента, випадково, не поплутала?": зірки Сватів зчепилися через Путіна

8 жовтня 2022, 18:05

Українська актриса Анна Кошмал шокована поведінкою путіністки Інни Корольової.

Кошмал, Королева
Зірки Сватів зчепилися через Путіна / скріншот

Російська актриса Інна Корольова, відома за роллю мами Жені в серіалі "Свати", написала гнівне повідомлення Ганні Кошмал в Instagram.

Путіністка вирішила висловити "гостре" зауваження українській актрисі після того, як Кошмал обурилася привітанням Путіна від іншої зірки "Сватів" Олесі Железняк.

Анна висловила своє розчарування поведінкою колеги і назвала Путіна "кровожерливим вбивцею і брехуном".

У свою чергу пропагандистка Корольова написала Кошмал в особисті повідомлення: "ти президента, випадково, не поплутала?".

Кошмал поділилася скріншотом листування з екс-колегою і помітила, що не знає, як реагувати на подібні повідомлення.

Листування Кошмал і Королевою
Листування Кошмал і Королевою / скріншот

"А потім прилетіло і таке! Слів немає, одні емоції", - написала Анна

Раніше українська актриса і зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал розповіла про свою позицію щодо української мови. За словами актриси, яка після початку військового вторгнення в Україну, зайняла сторону своєї країни, вона не розуміє, як можна мати таку потужну зброю проти ворога, як мова, і не користуватися нею.

Нагадаємо, раніше Кошмал, яка рідко повідомляє подробиці особистого життя, поділилася новим "шматочком пазла". Ним став її старший брат. Кошмал зустрілася з ним в кафе з нагоди сімейного свята.

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Автор: Сергій Кущ
Володимир Путін Свати Ганна Кошмал
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