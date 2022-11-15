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Знаменита українська спортсменка похвалилася грім-стегнами в спортивному міні

15 листопада 2022, 02:04

Марина Бех-Романчук поділилася власними секретами ідеальної фігури.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук показала рельєфні прес і стегна в спортивному міні / instagram.com/marynabekh

Українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках у довжину, Марина Бех-Романчук зараз проходить етап базових тренувань в маленькому містечку Монте Гордо в Португалії.

У перервах між інтенсивними тренуваннями і зміцнюючими масажами, стрибунка ділиться з шанувальниками особливостями свого спортивного і повсякденного життя. Нещодавно вона розповіла, як зміна раціону вплинула на її самопочуття, а також рельєфність і красу тіла. Ідеальні рельєфи живота Бех-Романчук шанувальники жартома називають "пресом України".

"Саме від їжі на 50% (можливо навіть і більше) залежить наш зовнішній вигляд та наше здоров’я! А також інших 50% складає наше бажання фізично працювати над собою! Лише тобі обирати свій стиль життя! Просто пам’ятай, що тільки ти скульптор та творець самого себе. Тому не лінуйтесь, займайтесь спортом, звертайтесь до спеціалістів та збалансовуйте свою тарілку. Все у ваших руках!" - розповідає спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

Як доказ правдивості свого висловлювання вона показала фото в спортивній формі - топі та міні-шортах. Бех-Романчук позує в розслабленій позі впівоберта, але навіть в такому вигляді на її бездоганному тілі можна розгледіти кожен м'яз.

До слова, незважаючи на очевидну рельєфність, форми стрибунки не створюють враження надмірності - Марина ідеально складена, і спортивний одяг сидить на ній просто чудово.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук показала рельєфні прес і стегна в спортивному міні / instagram.com/marynabekh

Раніше американська співачка барбадоського походження Ріанна побалувала шанувальників гарячими фото в корсеті і шкірі. Артистка приймала звабливі пози, щоб привернути увагу.

Також онука Софії Ротару, модель і блогерка Соня Євдокименко, перетворила вулиці Нью-Йорка на власний подіум, який підкорила своїми нескінченно довгими ногами в зухвалому міні.

Інші новини:

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