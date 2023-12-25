Дружина Віктора Павліка розповіла про свою хворобу

Бізнесвумен і блогерка Катерина Репяхова розповіла про те, що ось уже шість днів її мучать проблеми зі здоров'ям.
Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, хворіти жахливо і це вже шостий день хвороби. До слова, Репяхова довго не виходила на зв'язок з шанувальниками і ті вже почали хвилюватися за дружину українського співака.
У свою чергу вона подякувала шанувальникам за занепокоєння.
"Дякую всім за турботу. Хворіти жахливо. Сьогодні шостий день хвороби", - розповіла блогерка.
Вона також додала, що зараз перебуває в Одесі у справах, але вже скоро відправиться додому.
Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова розповіла про те, що вона насправді думає про те, що співак нижче її зростом. Дружина Віктора Павлика показала фото з чоловіком, на якому вони виконують якусь пісню-музикант грає на гітарі і співає разом з Катею.
Раніше також Репяхова розповіла про свого батька і чому вона з ним не спілкується. Виявилося, що чоловік відмовився від своїх дітей, а з Катериною навіть судився - він намагався відібрати у дочки квартиру в Дніпрі. Суд ТАТО Репяхової програв, проте доньку з перемогою привітав. Це був останній раз, коли Катерина контактувала з батьком.
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