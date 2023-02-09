"Я втомилася говорити, що у мене все добре": Різатдінова розповіла про маму, яка лишилась у Криму

Ексклюзивно для ЖВЛ своїм болем та сокровенними почуттями поділились також Тарабарова, Пивоваров, Суханов та "розлучниця" Алхім.

Тімур Мірошниченко та Віра Кекелія - ведучі нового сезону ЖВЛ / Прес-служба

27 лютого об 11:00 на телеканалі "1+1 Україна" стартує новий сезон програми про життя знаменитостей ЖВЛ, яка занурює глядачів у відверті історії героїв нашого часу. У нових сюжетах покажуть інтерв’ю гумористів, акторів, співаків, спортсменів, волонтерів, бізнесменів, політиків та інших цікавих особистостей, які під час повномасштабного вторгнення активно проявили свою громадянську позицію. Ведучими нового сезону ЖВЛ стали: улюбленець глядачів телеканалу 1+1 Тімур Мірошниченко та українська співачка, суперфіналістка головного музичного проєкту Голос країни Віра Кекелія.

Герої програми розкажуть про останні події та зміни в особистому житті, відверто поділяться своїм досвідом подолання перешкод і тим, як на їхні долі вплинула повномасштабна війна.

Першими героями інтерв’ю стануть: парамедикиня Мар’яна Мамонова, яку за декілька днів до народження дитини звільнили з російського полону, відомий співак та хітмейкер Артем Пивоваров, який поділиться розповіддю про найскладніші концерти в його житті, а також актор Тарас Цимбалюк, який ексклюзивно розповість про нові стосунки з екс-учасницею шоу про кохання.

Стане героїнею ЖВЛ і відома гімнастка Ганна Різатдінова. Вона розповість про стосунки з мамою, яка живе у тимчасово окупованому Криму.

"Я дуже втомилася говорити всім, що у мене все добре, тому сьогодні я буду максимально відвертою. Чи я щаслива? Ні. Мені 29 років, і за весь цей час у мене жодного дня не було родини. Моя мама залишилася в тимчасово окупованому Криму, і в мене кожен день в голові питання: "Як так сталося, що ти досі там?" Так, в нас одне прізвище, але ми різні люди", - зізналася спортсменка.

Ганна Різатдінова у ЖВЛ / Прес-служба

Поділилася із ЖВЛ своїми хвилюваннями щодо народження третьої дитини Світлана Тарабарова. Співачка каже, що не всі у її родині потішилися новині про те, що вона вагітна втретє."Виношувати і народжувати дітей – це найважкіше, що я робила в своєму житті. А тим більше під час війни. Коли батьки дізналися, що я втретє при надії, не дуже зраділи. Особливо мама. Я дуже хотіла третю дитину, але не буду брехати – можливо, трошки пізніше. Але як Бог дав", - каже Тарабарова.

Світлана Тарабарова у ЖВЛ / Прес-служба

У ексклюзивному сюжеті Олексій Суханов розповість про те, як його прийняли в родині ведучих 1+1. Олексій прокоментує старт нового токшоу "Говорить вся країна" на каналі "1+1 Україна" та відкриє завісу особистого життя.

Також ексклюзивно для ЖВЛ ситуацію щодо розлучення відомої блогерки Аліни Шаманської та українського режисера і продюсера Руслана Ханумака прокоментувала інша блогерка Ганна Алхім, яку підписники називають розлучницею. Що відповіла зірка на такі закиди, дивіться в ефірі ЖВЛ.

Ще більше вражаючих зізнань та несподіваних подробиць побачите в ефірі ЖВЛ з 27 лютого об 11:00 на телеканалі 1+1 Україна.