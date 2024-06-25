Слідом за Джолі-Піттами: донька Тома Круза відмовилася від його прізвища - ЗМІ

Стосунки американського актора Тома Круза з його єдиною біологічною донькою (у артиста є ще двоє прийомних дітей) склалися непрості. Сурі Круз уже близько 11 років не бачилася зі своїм зірковим батьком, а опіка над нею під час розлучення батьків повністю дісталася її матері - акторці Кеті Холмс.
Зараз Сурі 18 років, і вона, судячи з усього, наслідувала приклад дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, які масово відмовляються від прізвища батька. Як повідомляє видання Page Six, у випускних списках школи, яку днями закінчила Сурі, дівчина значиться під іншим прізвищем.
Так вона взяла частину повного імені Холмс як прізвище. Тепер вона Сурі Ноель.
Дочці Тома Круза і Кеті Холмс було 6 років, коли її батьки розлучилися. Відтоді актор не підтримує зв'язок із Сурі, оскільки її мати відмовилася під час розставання від церкви саєнтології, і повернулася в католицтво. У цій же вірі Холмс виховувала і свою доньку.
Хто така Сурі Круз
Сурі Круз - американська знаменитість, донька американських акторів Кеті Холмс і Тома Круза. Том Круз і Кеті Холмс були щасливі разом кілька років тому. Однак його стосунки з Кеті та його донькою Сурі закінчилися, коли пара розлучилася. Шлюб тривав лише шість років. Том Круз не спілкується зі своєю дочкою.
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Раніше інсайдер розсекретив, чому дочка Анджеліни Джолі відмовилася від Бреда Пітта. Шайло на своє 18-річчя в судовому порядку змінила прізвище, позбувшись таким чином спадщини батька.
Також 65-річна Мадонна без макіяжу показала обличчя зблизька. Багато хто не повірив, що без косметики і ретуші співачка може мати такий свіжий і молодий вигляд.
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