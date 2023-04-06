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"Всім колишнім бажаю класного життя, він не виключення": Христина Остапчук прокоментувала розлучення

6 квітня 2023, 13:14
Ексклюзивно у ЖВЛ колишня дружина Володимира Остапчука розповіла про розставання з шоуменом.
Христина Остапчук у ЖВЛ
Христина Горняк у ЖВЛ вперше прокоментувала розлучання з Володимиром Остапчуком / Прес-служба

З понеділка по п’ятницю об 11:00 на телеканалі 1+1 Україна телеглядачі можуть побачити новий сезон програми про життя знаменитостей ЖВЛ, яка занурює глядачів у відверті історії та розповідає новини про відомих людей. У нових сюжетах покажуть героїв нашого часу - гумористів, акторів, співаків, спортсменів, волонтерів, бізнесменів, політиків та інших цікавих гостей.

Сьогодні телеглядачі побачили інтерв’ю колишньої дружини телеведучого Володимира Остапчука Христини Остапчук. У жовтні 2022 року спільноту шокувала новина про розлучення зіркової пари, але ні вона, ні її колишній чоловік не давали коментарів з цього приводу. В інтерв’ю ЖВЛ Христина зізналась, що зміни у житті далися їй непросто. Аби якомога більше відволікатися після розлучення, жінка вирішила жити на дві країни. Маршрут Київ - Відень вона знає напам’ять, і саме ця дорога та нові місця допомогли загоїти рани на серці.

Жінка розповіла, яких принципів дотримується після розлучення та кого вважає винним.

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"Стосунки – це робота двох, це взаємодія двох, тому інколи нам здається, що ми винні або хтось винен, а я вважаю, що завжди винні двоє. Краще інколи парі розійтись, якщо ви руйнуєте один одного, ніж боятись, що скажуть. Я би хотіла, щоб в будь-якому випадку дівчата обирали себе і продовжували жити, а не вважали, що їхнє життя має цінність тільки у РАЦСі, коли вони одружились", - каже екс-дружина Остапчука Христина.

Христина каже, що кожного дня в неї питають, чи радіє вона новим стосункам свого екс-чоловіка Володимира Остапчука.

"Кожен день в інстаграмі мене питали, чи ви раді за…Я всім своїм колишнім бажаю реально класного життя. Як це кажуть, "не поминайте лихом", будьте щасливі. Тому він не виключення", - каже Христина.

Бізнесвумен каже, що попри усі життєві складнощі вона не розчарувалася у коханні, але наразі будувати стосунки не планує.

"Метелики в животі є. В мене є один залицяльник, але мені здається, що він якийсь маніяк. Дзвонить, пише: "Поїдемо, купимо тобі все". Я кажу: не купиш, ти мені не подобаєшся, вибач, будемо друзями. Зараз я не готова до стосунків, не хочу. Але я взагалі дуже легко закохуюсь. І мрію відгуляти ще одне весілля. Я дуже хочу зустріти справжнє кохання, щоб в нас був дім залитий сонцем, багато гостей, сміх дітей та декілька собак", - каже жінка.

До того ж, Христина розповіла, що прикладом справжнього кохання для неї стала історія її мами, яка після розлучення з батьком вдруге вийшла заміж та щаслива у шлюбі уже понад 20 років.

"Мама після розлучення з батьком побудувала порядок спілкування: кожні вихідні з п'ятниці до понеділка я була в тата, решту днів жила вдома. Тому в мене не було якогось такого відчуття, що в мене немає повноцінної родини. Коли мені виповнилося 14 років, матуся вдруге вийшла заміж за чоловіка, з яким уже понад 20 років живе душа в душу. У мене мама-красуня, за нею після розлучення черга стояла. І це теж мені, до речі, дало якусь впевненість, що жінка, яка емоційно спокійна та доглядає за собою, ніколи не буде мати проблем з увагою чоловіків", - каже Остапчук.

У 17 років Христина вирішила, шо потрібно жити тут і зараз, адже одного разу вона потрапила у моторошне ДТП, яке могло назавжди залишити її прикутою до ліжка.

"Ми їхали і потрапили під фуру, зрізало дах машини, ми перевернулися. Мені діагностували перелам 9-10 відділу хребта і поклали на дошку. Десь півтора місяці, напевно, я лежала. І це був дуже жахливий час, тому що я щодня рахувала дні, коли мені можна буде встати. З тих пір я вирішила жити тут і зараз", - каже Остапчук.

Дивіться ЖВЛ з понеділка по п’ятницю об 11:00 на телеканалі 1+1 Україна.

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Володимир Остапчук
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