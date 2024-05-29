Вілла в Криму, 4-поверховий особняк: що ділитимуть при розлученні Алсу і Ян Абрамов

За чутками, причина розлучення Алсу і Яна Абрамова - зради чоловіка.

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Алсу виставила на продаж віллу в Криму / Колаж Главред, фото з мережі

Російській зірковій парі - Алсу і Яну Абрамову, які зібралися розлучатися, незважаючи на довгий шлюб, є що ділити.

За даними пропагандистських ЗМІ, у Алсу і Абрамова - пристойний список нерухомості, зокрема в окупованому Криму. Повідомляється, що віллу на українському узбережжі з власним пляжем та іншими розвагами, Алсу подарував її батько, щоб онуки могли відпочивати в комфортних умовах. Нерухомість розташована в селищі Орлівка, що під Севастополем.

Також Абрамов і Алсу відбудували розкішний чотириповерховий будинок на Рубльовці в селі Усово. Саме це місце було сімейним гніздом - Алсу регулярно показувала колони, ліпнину, скульптури, меблі на замовлення, басейн і вид на сосновий ліс. Площа будинку становить близько трьох тисяч квадратних метрів.

Ще до заміжжя Алсу стала власницею фешенебельної квартири в Лондоні (там співачка здобувала освіту, - прим. ред.), що розташована поруч зі стадіоном Lord's Cricket Ground на вулиці Сент-Джон-Вуд - там проходять найважливіші матчі з крикету. Що стосується автомайна, то на артистку зареєстрований особистий "Майбах", але це явно не єдина машина в родині.

До слова, вілла, яка може належати Алсу, вже виставлена на продаж. Її ціна становить близько 9 мільйонів доларів.

Подивитися на віллу Алсу можна тут

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Нагадаємо, раніше російська співачка Алсу, яка також як і багато зірок мовчить про війну в Україні, вперше засвітила на відео свого сина Рафаеля, якого вона приховує від публіки майже 7 років.

Нагадаємо, раніше дочка Любові Успенської кардинально змінила свою зовнішність. Не обійшлося без втручання пластичних хірургів. Багато хто вважав, що вона хоче бути схожою на Алсу.

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