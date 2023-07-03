Віра Брежнєва стала жертвою шахраїв та попередила інших про небезпеку

Злочинна схема виявилася до банальності простою, проте не на жарт злякала Брежнєву.

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Віра Брежнєва розповіла, як шахраї використовують її ім'я в аферах / колаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Українська співачка Віра Брежнєва звернулася до своїх друзів і шанувальників з важливою заявою, яка багатьох може вберегти від втрати фінансових коштів.

На своїй сторінці в Instagram вона розкрила схему шахраїв, які використовують її фото і особисті дані з метою виманити гроші у тих, хто знайомий з артисткою. Вони створюють підроблені акаунти від імені Брежнєвої, і просять у людей гроші.

Співачка не стала уточнювати, чи багато людей постраждало таким чином через нечесність аферистів. Однак вона подбала про те, щоб донести до якомога ширшої аудиторії інформацію про можливе шахрайство. Вона також опублікувала скріншот, як починає розмову аферист під її ім'ям.

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"Звертаюся до всіх, кому можуть написати від мого імені. Я не міняла телефон вже кілька років. Не надсилайте мені гроші, будь ласка. Не ведіться на шахраїв з моїм фото в акаунті", - пише Віра Брежнєва.

Віра Брежнєва розповіла, як шахраї використовують її ім'я в аферах / instagram.com/ververa

Раніше стало відомо що Віра Брежнєва і її чоловік, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, продають права на свої пісні, написані російською мовою. "Розпродаж" стосується також і хітів дівочого гурту ВІА Гра.

Тим часом Брежнєва випустила нову пісню українською мовою - через повномасштабну війну в Україні її творчість переносить значні трансформації.

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