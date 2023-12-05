Ведуча "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко озвучила мультфільм "Переліт"

Хамайко примірила на себе роль, знайому з життя - турботливої матусі, яка готує своїх "каченят" до подорожі.

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Валентина Хамайко розповіла про участь у дубляжі мультика "Переліт" / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Ведуча ранкового проєкту "Сніданок. Вихідний" на телеканалі 1+1 Україна Валентина Хамайко взяла участь в дубляжі нового анімаційного фільму "Переліт" від Illumination – творців таких хітів, як "Посіпаки", "Нікчемний Я", "Співай" і "Секрети домашніх тварин".

Валентина Хамайко подарувала свій голос турботливій та дбайливій Еллі — мамі, яка закликає головних героїв летіти разом з їхньою сім’єю на Ямайку. Телеведуча впевнена, що чимало родин впізнають себе у новій анімаційній пригоді, тому що мандрівка з дітьми — це завжди окремий вид емоцій, до яких потрібно бути готовим.

"Це вже не перший мій досвід дубляжу, проте він завжди хвилюючий. Окрім того, що потрібно вловити характер свого героя, важливо не забувати і про техніку та дикцію. Тож перші хвилини завжди стискає від хвилювання. Та коли процес пішов, ловиш кожну деталь, занурюєшся у свого персонажа і намагаєшся пропустити роль крізь себе. Працюючи, згадувала і власний родинний досвід мандрівок. Ось герої подорожують з маленькими дітьми, зіштовхуються з купою клопотів, але якщо ставитися до цього з гумором, то поїздка перетворюється на справжній фан. Так само і у нас в сім’ї — ми з чоловіком обожнюємо родинні пригоди і завжди готові до всього, що відбуватиметься під час подорожі. Моя Еллі, як і я, намагається відкривати дітям світ і в усьому їх підтримувати, і це найбільша наша спільна риса", - розповідає ведуча.

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Валентина Хамайко розповіла про участь у дубляжі мультика "Переліт" / Прес-служба

У Валентини Хамайко четверо дітей, тож під час подорожі треба прислухатися до бажань кожної дитини, що іноді буває непросто. Звісно, через велику війну сімейні мандрівки на деякий час довелося відкласти.

"Мої діти обожнюють подорожувати і зараз страждають через те, що немає можливості кудись поїхати. Вони дуже комунікабельні, і їм справді цікаво відкривати нові світи, їхати у нові місця. Ми любимо пригоди, маємо досвід і перельотів і далеких подорожей на авто. У нас усе трапляється майже як у цьому мультику", - каже Валентина.

До речі, кілька років тому, після того як Валентина Хамайко дублювала одного з персонажів анімації "Коко", в її сім’ї з’явилася собака породи мексиканська хохлата, саме така, як і в мультику. Тому зараз Валя з гумором каже, що навіть і не уявляє, яка тваринка з’явиться в їхньому домі після прем’єри "Переліт". Можливо, цілий виводок каченят.

Дивіться у кінотеатрах анімаційний фільм "Переліт" з 21 грудня!

"Сніданок. Вихідний" дивіться у суботу та неділю з 07:00 до 09:30 в ефірі телеканалу 1+1 Україна.

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