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Ведуча Сніданку з 1+1 отримала серйозну травму: "Красива з розбитим обличчям"

Анна Підгорна
23 серпня 2023, 13:24 оновлено 23 серпня, 13:24
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Неля Шовкопляс вийшла у ефір Сніданку, та показала наслідки власної "величезної недбалості".
Неля Шовкопляс в ефірі Сніданку з 1+1
Неля Шовкопляс в ефірі Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Ведуча ранкового проєкту Сніданку з 1+1, що виходить щодня з 7:00 до 09:30 на телеканалі 1+1 Україна, Неля Шовкопляс зламала руку під час катання на велосипеді. Неля розповіла про цей випадок колегам - Людмилі Барбір та Єгору Гордєєву під час прямого увімкнення у Сніданок з 1+1.

Неля Шовкопляс з чоловіком Владом каталася на велосипедах, і неправильно загальмувала - перетисла передні гальма і просто через кермо, з гірки, на великій швидкості, впала руками і обличчям на асфальт. Одразу після інциденту ведуча звернулася до лікарні, де медики надали першу допомогу та наклали гіпс.

"Величезною недбалістю з мого боку було їздити без шолома. Бо чоловік перед цим казав мені надягти шолом, а мені хотілося красиво кататися на велосипеді. Ну тепер я красива з розбитим носом, губою, зі зламаною рукою, з ребрами, які болять, але з величезним життєвим досвідом, який мене тепер на все життя навчить, що хоча б шолом треба надягати. Можливо руки він би і не врятував від удару, але з обличчям, мабуть, було б трішечки легше", - ділиться Шовкопляс.

Попри травму, Неля Шовкопляс планує долучитися до спецпроєкту телеканалу 1+1 Україна до Дня Незалежності - "Незалежність. Хоробрі серця", 24 серпня, з 6:30 до 11:00. Ефір вестимуть ведучі Сніданку з 1+1 та ТСН з декількох знакових історичних локацій просто неба, які об’єднає Дніпро - символ потужної сили України.

"Я дуже позитивно налаштована і сама хочу на роботу. Зчесану руку ми розбинтуємо вже сьогодні, а ось з правою рукою лікарі точно не сказали скільки я маю бути в гіпсі. У вівторок маю зробити контрольний знімок, і від цього далі будемо відштовхуватися. Перелом закритий, зі зміщенням. Але принагідно хочу подякувати усій бригаді травматологів нашої 8-ї клінічної лікарні, куди я вчора поїхала, одразу розуміючи, що це не забій, а все ж перелом. Їм величезний уклін і подяка, бо все зробили швидко", - каже ведуча.

Кореспондент Сніданку з 1+1 Антон Пшеничний дав поради про гальмування на велосипеді та наголосив на необхідності завжди надягати шолом: "Проблема в тому, що коли ми рухаємось вниз, то гальмуємо або лише заднім гальмом, або обидвома, щоб не перевернутися. Неля просто не відчула цей момент і трошки перегальмувала переднім гальмом і кувиркнулася. Є доволі простий спосіб, як цього уникнути - вам під час руху вниз, коли хочете гальмувати обидвома гальмами, вам треба трошки піднятися над сідлом і змістити вагу назад. Таким чином ви навантажите заднє колесо, і якщо перегальмуєте переднім, ви не кувиркнетесь. І щодо шолома - Нелі дуже пощастило. Якщо одягнути шолом, то він закриває переважно скроні, потилицю, але не закриває обличчя. Я не скажу, що можна колись не одягати шолом, адже по правилах дорожнього руху це необов’язково. Але я кажу, що краще надягати, навіть коли катаєтесь просто. Нелі пощастило, а комусь може не пощастити".

Не пропустіть 24 серпня з 6:30 до 11:00 спецефір "Незалежність. Хоробрі серця" на телеканалі 1+1 Україна.

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