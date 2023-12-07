Ведучі 1+1 media модеруватимуть GET Business Festival: подію про головні бізнес-трансформації воєнного часу

Корпоративне волонтерство та стратегії перемог стануть головними питаннями для обговорення.

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Ведучі 1+1 media модеруватимуть GET Business Festival / Прес-служба

У середу, 13 грудня, у Києві відбудеться масштабний захід GET Business Festival, який збере понад 100 управлінців з провідних українських компаній. Протягом дня спікери з "Метінвесту", OLX, "Біосфери", Socar, Uklon, Ajax Systems, 1+1 media та інших великих компаній поділяться стратегіями адаптації бізнесу до нових реалій. Головна тема цьогорічного фестивалю — стратегії перемог.

Модеруватимуть захід ведучі 1+1 media — Юрій Горбунов, Нікіта Добринін, Володимир Рабчун, Руслан Шаріпов та Ірина Прокофʼєва. Крім цього, керівник Big Brave Events 1+1 media Володимир Завадюк стане модератором панелі "Культурний спротив", а директорка зі стратегічного маркетингу компанії Ольга Захарова доєднається до обговорень в межах панелі "Маркетингові кампанії під час війни".

У 1+1 media розповідають, що підтримувати український бізнес та подібні заходи, де відбуваються важливі обговорення, є одним з напрямів корпоративного волонтерства компанії.

відео дня

"Український бізнес протягом великої війни проявив неабияку відповідальність та свідомість. Працюючи в умовах тотальної невизначеності, корпоративна соціальна відповідальність та підтримка війська стали важливими завданнями для кожного підприємця. Тому підтримувати і розвивати український бізнес зараз вкрай важливо. Я дякую організаторам події за можливість зібратися усім разом, аби обговорити стратегії перемог. Маємо удосконалюватися та працювати ще потужніше, на Перемогу", — прокоментував Юрій Горбунов, ведучий сцени "Розвиток бізнесу та інвестиції" на GET Business Festival.

Юрій Горбунов працюватиме на заході GET Business Festival / Прес-служба

Організатори зазначають, що GET Business Festival — це потужний майданчик для нетворкінгу підприємницької спільноти. Під час фестивалю учасники матимуть можливість знайти нових партнерів для співпраці, а також обмінятися досвідом з колегами по ринку.

З метою безпеки деталі місця проведення будуть оголошені учасникам GET Business Festival напередодні заходу.

Подробиці та реєстрація: https://get.delo.ua/

Генеральний партнер — OLX.

Офіційні партнери — "ІнтерХім", YASNO, VBET.

Фінансовий партнер — Sense Bank.

Головний інформаційний партнер — 1+1 media, медіапартнер — Київстар ТБ.

Телеком-партнер: Київстар

Організатори — бізнес-медіа холдинг Ekonomika+, онлайн-медіа delo.ua та mmr.ua.

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