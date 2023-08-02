Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва розлучаються - ЗМІ

У світських колах пліткують, що шлюб Меладзе і ексВіаГри давно тріщить по швах.

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Валерій Меладзе на межі розлучення з Альбіною Джанабаєвою / колаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Брати Меладзе зараз, схоже, переживають не найкращі часи: у світських колах наполегливо поширюються чутки, що Костянтин розлучився з Вірою Брежнєвою, яка обчистила його як липку, а тепер хмари нависли і над шлюбом Валерія з Альбіною Джанабаєвою.

РосЗМІ повідомляють, що криза у відносинах пари триває вже досить довго, мовляв Валерій Меладзе всіма силами намагається вирватися з цього союзу, але чіпкі пальчики Альбіни міцно тримають його за всі м'які місця.

Втім, в безмежну любов Джанабаєвої до співака теж не вірять: про пару пліткують, що колишня "ВіаГра" в першу чергу дбає про свій добробут, адже вона повністю залежить від Валерія, на відміну від Брежнєвої, яка має самостійну і успішну кар'єру незалежно від Костянтина Меладзе.

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"У Віри були гастролі і незалежно від Меладзе. А Джанабаєва - хто вона така? У неї сольна кар'єра чи кліпи? Просто колишня солістка "ВІА Гри". І тільки за рахунок Валерія тримається в цьому житті", - заявляє продюсер Леонід Дзюник (Smash!!, Тату, Філіп Кіркоров та ін.).

Скільки ще Джанабаєвій вдасться "утримувати" Меладзе - це питання залишається відкритим. Чутки про розлучення зіркова пара коментувати не поспішає.

Нагадаємо, на початку 2023 року Валерій Меладзе потрапив у халепу через корпоратив в Дубаї, на якому він на камеру сказав: "Героям слава!" Джанабаєва різко поставила на місце хейтерів Меладзе після Дубайського скандалу.

Також вона стала фігуранткою чергового інтерв'ю Ірини, колишньої дружини Валерія. Та накинулася на ексВіаГру через його зради, і звинуватила співачку в користі.

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