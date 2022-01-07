Вакарчук поділився рідкісним фото з мамою і молодшим братом

Святослав Вакарчук поділився в соцмережі новими фото / УНІАН

Український музикант, тренер шоу Голос країни 12, фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук поділився з шанувальниками новим фото. На знімку від стоїть з матір'ю Світланою і молодшим братом Олегом.

Вакарчук приїхав до рідних до Львова на Святвечір. В Instagram музикант опублікував фотографію з дому - сім'я позує на тлі картин, які намалювала мама виконавця. До слова, артист рідко показує і розповідає про свою родину.

У повідомленні до фото Вакарчук привітав шанувальників зі святом.

"Христос народився! Світлого Різдва всім! З мамою і братом Олегом вдома у Львові", – написав він.

Святослав Вакарчук із мамою і молодшим братом Олегом / Фото instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Користувачі соцмережі були в захваті від рідкісного кадру:

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"Яка мама!", "Які ви красиві", "Мама не змінилася, а ось Ольчик з сивою бородою – це виклик", "Дуже красива мама".

Як повідомляв Главред, раніше Святослав Вакарчук відверто розповів про своє перше побачення. Перша романтична зустріч з коханою відбулася в студентські роки в рідному Львові.

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