"Це було щемливе почуття": Вакарчук розповів про повернення на Голос країни та новорічні плани

Святослав Вакарчук про плани на Новорічну ніч і повернення на Голос країни / Пресслужба

Вже скоро на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра наймасштабнішого вокального шоу країни Голос країни-12. До складу зіркових тренерів увійшли Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA та Святослав Вакарчук. Вже відбулися зйомки сліпих прослуховувань.

Лідер гурту Океан Ельзи та тренер Голосу країни Святослав Вакарчук завітав до новорічного Сніданку з 1+1, де розповів що очікувати у новому сезоні шоу та які плани має у новорічну ніч.

Святослав Вакарчук про плани на Новорічну ніч і повернення на Голос країни / Пресслужба

За словами Вакарчука, він радий повернутися на Голос країни після п’яти років відсутності у кріслі тренера.

"Я радий повернутися до Голосу країни. Це було щемливе почуття. З одного боку за ті чотири сезони, які я був тренером, зробив своє і відчував, що потрібно дати дорогу іншим. З іншого боку, коли мені запропонували знову повернутись, я зрозумів, що скучив. Скучив за учасниками, яким хочеться допомогти. Я щасливий, що команда збирається сильна. Не можу всі секрети розказувати, але скажу, що такої команди, як цього року, в мене ще не було", - розповів Святослав Вакарчук.

Тренер наголосив, що у 12 сезоні буде ще більше акценту на українській музиці. Саме це Святослав Вакарчук вважає своєю задачею на Голосі країни. Акцентує: вона має бути модної, цікавою та від душі. З новим аранжуванням, настроями, формою, але за змістом такою самою, як 300 років тому.

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"Для мене це принципова позиція, щоб на "Голосі країни" побільше звучало української музики. Щоб ми були інтегровані у світову культуру, але пам’ятали, що наша власна культура – вона дуже важлива. І не важливо, чи ти модний сучасний молодий артист, чи більш класичний, всі ми у ДНК маємо цей ген української музики, який, мені здається, дуже важливо проявляти", - розповів Святослав.

У день Нового року ведучі святкового Сніданку з 1+1 Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс, Руслан Сенічкін та Людмила Барбір не могли не запитати, як Святослав Вакарчук та його родина планують зустріти Новий рік. Багато артистів у новорічну ніч працюють, проте музикант інакше ставиться до цього свята.

"Я вже багато років не змінюю своїй традиції. Ми зустрічаємо Новий рік вдома, в колі найближчих, родини та друзів. На Різдво ми поїдемо до мами до Львова, це також традиція, це родинне свято. Ми багато років тому прийняли рішення, що краще провести Новий рік вдома з близькими, друзями. Це буде достатньо тихо, але душевно, я очікую теплого святкування.

Можливо не такого рок-н-рольного, як буде мій наступний рік", - зазначив Вакарчук.

Святослав Вакарчук про плани на Новорічну ніч і повернення на Голос країни / Пресслужба

2022 рік для Океану Ельзи стане по-справжньому насиченим. 25 червня вже вчетверте гурт традиційно збирає своїх шанувальників на великому концерті на стадіоні Олімпійський, який буде присвячений виходу нового альбому, а також розпочне дворічний світовий концертний тур, Вакарчук зізнався, що музиканти розглядали можливість провести концерт на іншому майданчику.

"Я вам відкрию один секрет: у нас була ідея зробити якийсь інший майданчик, щось змінити, бо вже три рази це було на Олімпійському. Але в якийсь момент ми зрозуміли, що все-таки це найбільш зручне і, як не дивно прозвучить, затишне місце, бо десятки тисяч людей можуть зібратися з нами, як у родинному колі. Ось щось в цьому є", - поділився музикант.

Нагадаємо, що днями телеканал 1+1 презентував святкову промо-кампанію 12 сезону головного музичного проєкту Голос країни.

Тренери шоу в яскравих образах, сидячи у легендарних червоних кріслах, заспівали величний твір Миколи Леонтовича Щедрик, якому цього року виповнилось 120-років. Ця пісня, перекладена різними мовами, є справжнім символом Нового Року та Різдва у всьому світі.

Дата прем’єри 12 сезону Голосу країни стане відома незабаром.