У США помер популярний співак і володар 19 Греммі

Тоні Беннет помер у віці 96 років від діагнозу, який приховувала його сім'я.

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У віці 96 років помер Тоні Беннет / скріншот YouTube

У США помер легендарний співак Тоні Беннетт, найбільш відомий своєю піснею "I Left My Heart in San Francisco".

Він помер у п'ятницю у віці 96 років, повідомило CNN.

За свою вісімдесятирічну кар'єру Беннетт вразив Боба Хоупа і Френка Сінатру, виступав наживо на MTV, знявся в мультсеріалі "Сімпсони" і записав два альбоми дуетів з Леді Гагою, отримавши за цей час 19 премій "Греммі" і нагороду за досягнення в житті від академії звукозапису.

У 1965 році Френк Сінатра сказав журналу LIFE, що Беннетт був "найкращим співаком у бізнесі".

У 2021 році Беннетт та його сім'я розповіли про те, що у співака діагностували хворобу Альцгеймера в 2016 році, але громадськість не знала про погіршення його здоров'я, оскільки він продовжував виступати.

Незалежно від того, скільки нагород він отримав, або скільки виснажливих годин він провів на гастролях, або скільки разів він співав свою фірмову пісню, Беннетт часто говорив, що не працював жодного дня у своєму житті, тому що він так любив виступати.

Він починав в якості співаючого офіціанта в нью-йоркському ресторані. Вже тоді, в 15 років, Беннет знав, що знайшов своє покликання.

"Я просто вирішив, що... я хотів би досягти успіху, і якщо я цього не зроблю, Я буду робити це до кінця свого життя", — сказав він Ларрі Кінгу CNN у 1998 році. - Мені це сподобалося".

У нього залишилася дружина Сьюзен Бенедетто, двоє синів Денні та Да Беннетт, дочки Джоанна Беннетт та Антонія Беннетт та дев'ять онуків.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що англо-французька актриса, співачка і культова фігура в богемних колах Джейн Біркін померла у віці 76 років.

Раніше стало відомо про смерть Олександра Гетьманського - українського актора і Народного артиста України. За даними Національного академічного театру імені Лесі Українки, в якому Олександр Миколайович служив близько 20 років, причиною смерті стала тривала хвороба.

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